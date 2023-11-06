«Тоттенхэм» — «Челси»: Постекоглу без Кейна даже лучше

6 ноября состоится матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси». Начало – в 23:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 2.22. В случае если победит «Челси», сыграет коэффициент 3.25. На ничью можно сделать ставку за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси» 6 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Тоттенхэм» — «Челси» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси» (06.11.2023)

«Тоттенхэм» — настоящее открытие старта этого сезона в Англии. Казалось бы, новый тренер Ангелос Постекоглу, продали Гарри Кейна в «Баварию», громких приобретений нет — место в зоне еврокубков — потолок. Но тренер в кратчайшие сроки перестроил команду, и вот результат — «шпоры» до сих пор не проиграли ни одного матча в чемпионате и в случае победы вновь возглавят турнирную таблицу АПЛ. После ухода Кейна расцвёл кореец Сон, он стал новым лидером атак. Да, нельзя сказать, что у «Тоттенхэма» всё гладко, бывают огрехи, в первую очередь в обороне, но команда играет очень эффективно. Важен и тот момент, что у «шпор» нет еврокубков, а значит, график позволяет Постекоглу спокойно работать. Первые проверки австралиец прошёл на отлично — победа над «Ливерпулем» (2:1) и ничья с «Арсеналом» (2:2).

А вот у Маурисио Почеттино дела плохи. Казалось, что «Челси» начал выздоравливать, выиграв несколько матчей, пусть и у середняков. Но последний тур показал, что проблемы никуда не делись — домашнее бесцветное поражение от «Брентфорда» (0:2). Команда играет отрезками, мало создаёт и допускает грубые ошибки в обороне. Возможно, подсластит горькую пилюлю победа в Кубке лиги над «Блэкберном» (2:0). С другой стороны, это лишняя нагрузка на игроков. Важно отметить, что «Тоттенхэм» вылетел из Кубка раундом раньше, тем самым позволив себе спокойно готовиться к матчу чемпионата. Недельный цикл в АПЛ — огромная роскошь.

У «Челси» хороший набор футболистов, но ему только предстоит стать командой. Пока подопечные Почеттино могут выдать неплохие полчаса или даже тайм, но 90 минут хорошего футбола им показать не удаётся. «Тоттенхэм» выглядит куда сбалансированнее и увереннее. Да и играет дома. Так что Постекоглу и его подопечные должны вернуть себе первенство в турнирной таблице. Поставить на победу хозяев можно за 2.22 по линии Winline.

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Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.22.

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