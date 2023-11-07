«Зальцбург» — «Интер». Индзаги и Мартинес не сбавляют

8 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Интер». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.63. Шансы «красных быков» оценили в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зальцбург» — «Интер» 8 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Зальцбург» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют «красные быки», сыграет коэффициент 1.62. Гол миланцев доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Интер» (08.11.2023)

Продолжаем следить за матчами группового этапа Лиги чемпионов. Пришло время уже для 4-го тура. В одной из встреч 8 ноября «Зальцбург» на стадионе «Ред Булл Арена» будет принимать «Интер». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

«Красные быки» занимают третье место в группе D, имея в активе всего три очка. Команда отстаёт от второй строчки, дающей право участвовать в плей-офф ЛЧ, на четыре очка. Австрийский клуб уже после этой встречи может лишиться шансов на выход в следующий раунд. Если выиграет «Интер», а в параллельном матче «Реал Сосьедад» обыграет «Бенфику», то задачей «Зальцбурга» станет путёвка в Лигу Европы.

Единственную победу в Лиге чемпионов «красные быки» одержали в игре с «Бенфикой» со счётом 2:0. Проиграли они «Реалу Сосьедад» — 0:2 и «Интеру» — 1:2. Набрать три очка в матче с испанской командой подопечным Герхарда Штрубера помогло удаление в составе соперника. Только после этого «Зальцбург» забил два гола.

Таблицу чемпионата Австрии «красные быки» возглавляют с набранными 29 очками. Они забили больше всех – 29 мячей и лучше всех обороняются – всего восемь голов пропущено. Кроме того, «Зальцбург» вышел в 1/4 финала Кубка страны, обыграв «Хартберг» (1:1, 5:4 по пенальти).

«Интеру» может быть достаточно победы в этом матче, чтобы досрочно оформить выход в плей-офф Лиги чемпионов. Клуб располагается на второй строчке в группе, имея семь очков в активе. Он обыграл «Бенфику» (1:0) и «Зальцбург» (2:1). Встреча с «Реалом Сосьедад» завершилась вничью со счётом 1:1.

«Змеи» в невероятной форме. Единственное поражение в этом сезоне они потерпели в игре с «Сассуоло» — 1:2. Подопечные Индзаги возглавляют турнирную таблицу Серии А, имея в активе 28 очков. Они опережают «Ювентус» на пять очков. За 11 матчей «Интер» забил 27 мячей – больше всех в чемпионате Италии, а пропустил всего шесть голов.

Беспроигрышная серия «Интера» в первенстве насчитывает пять встреч. За это время он побеждал в играх с «Салернитаной» (4:0), «Торино» (3:0), «Ромой» (1:0) и «Аталантой» (2:1). Вничью завершился матч с «Болоньей» (2:2). На выезде «змеи» выиграли все пять встреч. Причём четыре из пяти побед были одержаны всухую.

В великолепной форме находится лидер атак «Интера» — Лаутаро Мартинес. Аргентинец лидирует среди лучших бомбардиров этого сезона – он забил 12 голов. В Лиге чемпионов пока на его счету всего один мяч. Последний матч с «Аталантой» получился нервным и тяжёлым, но завершился победой чёрно-синих. Один из голов забил Мартинес с передачи Мхитаряна.

«Зальцбург» находится не в лучшей форме. У команды определённо есть проблемы в защите, которую должны попытаться вскрыть игроки атаки «Интера». Очки нужны обоим клубам, поэтому никто рисковать не будет. Да и не в правилах Индзаги гнать команду вперёд в атаку все 90 минут. Есть шанс забить гол, а затем спокойно поддерживать темп, обороняться и экономить силы, которых и так немного после встречи с «Аталантой». Мы предлагаем поставить на победу «Интера» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.45.

Прогноз и ставки на матч «Зальцбург» — «Интер» 8 ноября 2023 года

В Лиге чемпионов у «Зальцбурга» никак не клеится. Команда проиграла две последние встречи в турнире и рискует досрочно лишиться шансов выступать в плей-офф. Помочь ей в этом может «Интер». Подопечные Индзаги выступают почти идеально, за исключением одной осечки. «Змеи» грамотно используют свою мощь в атаке, реализуют моменты благодаря Мартинесу и стараниям его одноклубников. Также «змеи» надёжно действуют в обороне, пропустив за три встречи в Лиге чемпионов лишь два гола. Предлагаем поставить на победу «Интера» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.45.

Ставка: победа «Интера» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.45.