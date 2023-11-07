«Милан» — «ПСЖ»: Мбаппе не пощадит Оливье Жиру

7 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» — «ПСЖ». Начало – в 23:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 2.37. В случае если победит «Милан», сыграет коэффициент 3.00. На ничью можно сделать ставку за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «ПСЖ» 7 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Милан» — «ПСЖ» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «ПСЖ» (07.11.2023)

«Милан» после яркого старта сезона угодил в кризис. Команда Стефано Пиоли не может победить уже четыре игры подряд. Занести в актив на этом отрезке можно разве что ничью с «Наполи» (2:2). Поражения от «ПСЖ» и «Ювентуса» можно понять, тем более что с туринцами команда играла вдесятером бóльшую часть матча, а вот неудача в игре с «Удинезе» — это уже тревожный звонок. В результате «Милан» откатился на третье место в Серии А, а отставание от «Интера» – уже шесть очков.

Не лучшим образом идут дела и в Лиге чемпионов. Всего два очка в трёх турах. И поражение в ближайшем матче сделает шансы «россонери» на выход в плей-офф теоретическими. Особенно если параллельно «Боруссия» и «Ньюкасл» не сыграют вничью. Три очка за два тура отыграть можно, хоть и сложно. Пять — почти нереально.

В плюс «Милану» можно занести домашние трибуны, «Сан Сиро» будет гнать команду вперёд. Ну и выводы из гостевого поражения должны быть сделаны. Правда, как ни крути, класс парижан всё равно выше.

Тем более что «ПСЖ» нащупал свою игру. После конфуза в Англии команда Луиса Энрике одержала пять побед подряд, забивая в каждой из этих встреч по три мяча. В Лиге 1 пока не удалось вернуть лидерство, но отставание от «Ниццы» – всего одно очко. В Лиге чемпионов команда лидирует в группе. Победа в Милане практически гарантирует выход в плей-офф. При этом нельзя сказать, что «ПСЖ» показывает какой-то космический футбол. Но видно, что идеи Луиса Энрике постепенно принимаются футболистами. Особенно Килианом Мбаппе. Лидер команды нашёл своё место в схеме тренера и забивает практически в каждой игре.

На острие атаки «Милана» тоже француз — ветеран Оливье Жиру. Конечно, он сделает всё, чтобы оставить свою команду в борьбе за плей-офф. Но уважения и снисхождения ждать не приходится. Класс «ПСЖ» выше, они забивают много, а мотивация в виде первого места в группе — отличный стимул. «Милан» показывает симпатичный футбол, но этого в матче с таким соперником мало. Поставить на победу гостей можно за 2.37 по линии Winline.

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Ставка: Победа «ПСЖ» за 2.37.

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