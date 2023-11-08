ПАОК — «Абердин». У Оздоева серьёзные намерения

9 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций ПАОК — «Абердин». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу чёрно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех красных оценён экспертами в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций ПАОК — «Абердин» 9 ноября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч ПАОК — «Абердин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 2.35. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.81. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций ПАОК — «Абердин» (09.11.2023)

Лига чемпионов и Лига Европы вовсю радуют болельщиков, но не стоит забывать о третьем еврокубковом турнире. 9 ноября состоится 16 матчей 4-го тура группового этапа Лиги конференций. Среди прочих выделяется встреча, в которой на стадионе «Тумба» в городе Салоники померяются силами ПАОК и «Абердин».

В шести последних матчах в Лиге конференций «двуглавые орлы Севера» одержали результативные победы. Сначала они разгромили вице-чемпиона Хорватии — «Хайдук» (3:0), а затем уверенно обыграли «Хартс» (2:1 и 4:0), ХИК (3:2), франкфуртский «Айнтрахт» (2:1) и «Абердин» (3:2).

Матч с шотландцами получился очень ярким и эмоциональным. К 63-й минуте чёрно-белые проигрывали 0:2. Они очень здорово смотрелись, много атаковали, но мяч не шёл в ворота. Стоит отдать должное Рэзвану Луческу. Он своевременно прибёг к заменам и тем самым переломил ход игры.

Ключевыми стали появления на поле Магомеда Оздоева и Кирилла Десподова. Болгарин забил сразу после замены, а россиянин заработал пенальти в самой концовке. Соперник наступил ему на ногу на линии штрафной площади. Штефан Шваб реализовал 11-метровый и принёс своей команде волевую победу в непростом матче.

Оздоев набрал замечательную форму. В последних трёх встречах в чемпионате Греции он отметился тремя голами. Один из мячей бывший полузащитник «Зенита» забил ударом через себя. ПАОК за это время победил «Атромитос» (2:0) и «Олимпиакос» (4:2), а также уступил афинскому АЕКу (0:2).

Во встрече с последними подопечные Луческу выступили совсем неудачно, но этому есть логичное объяснение. Игра состоялась через четыре дня после выездной встречи с «Абердином», в которой «двуглавые орлы Севера» отдали много сил. К предстоящему матчу они подходят с гораздо бóльшим запасом энергии.

А вот «Абердин» подходит ко встрече не в лучшем тонусе. В 10 матчах в чемпионате Шотландии он одержал только три победы. Ничьих столько же. Уступили подопечные Барри Робсона «Селтику» (1:3), «Хайберниану», «Хартсу» и «Килмарноку» (во всех трёх случаях 0:2). Таким образом, они расположились на седьмом месте в турнирной таблице.

Плохо дела идут у красных и на международной арене. Сначала они вылетели из Лиги Европы, уступив в раунде плей-офф «Хеккену» (2:2 и 1:3). Теперь «Абердин» находится в шаге от того, чтобы покинуть Лигу конференций. Он замыкает турнирную таблицу. У ХИКа столько же очков, но лучше дополнительные показатели.

В трёх матчах группового этапа подопечные Робсона закономерно проиграли франкфуртскому «Айнтрахту» (1:2), а также не без удачи спаслись от поражения во встрече с ХИКом (1:1), забив в самой концовке. ПАОКу красные уступили по всем статистическим параметрам. И всё это при том, что две из трёх игр проходили в Шотландии.

В последних двух матчах во всех турнирах «Абердин» одержал победы. Он обыграл «Мазервелл» (4:2) в чемпионате Шотландии и «Хайберниан» (1:0) в полуфинале Кубка лиги. Возможно, это придаст клубу уверенности и сопутствует моральному подъёму, но, скорее всего, будет иначе.

Дело в том, что предстоящая встреча станет для подопечных Робсона четвёртой подряд на выезде за последние две недели. У них наверняка накопилась усталость. Поставить на победу ПАОКа и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.

В недавнем интервью Магомед Оздоев признался, что очень хочет дойти с «двуглавыми орлами Севера» до финала Лиги конференций. Пока что все предпосылки к этому имеются. Его команда сметает всех на своём пути и очень много забивает. В 19 матчах во всех турнирах она забила 40 мячей. Сама тоже пропустила немало — 16.

У «Абердина» в обороне проходной двор. В 18 встречах во всех официальных турнирах в этом сезоне он пропустил 27 мячей, а забил 26. Есть все основания ожидать, что грядущий матч получится не менее результативным, чем первый.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций ПАОК — «Абердин» 9 ноября 2023 года

ПАОК заслуженно возглавляет турнирную таблицу группового этапа Лиги конференций. В трёх турах он продемонстрировал гораздо более качественный футбол, чем соперники. «Двуглавые орлы Севера» имеют отличные шансы добыть путёвку сразу в 1/8 финала. На домашнем стадионе они наверняка на порядок увереннее обыграют нестабильный «Абердин», чем на выезде. Красные много пропускают, но и сами забивают нередко. Первый матч получился очень результативным, так что ждём не менее трёх голов и в этот раз.

Ставка: победа ПАОКа и тотал больше 2.5 мяча за 1.82.