«Бавария» — «Галатасарай». Томас Тухель в восторге от Гарри Кейна!

8 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Галатасарай». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех стамбульцев оценён экспертами в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 7.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Галатасарай» 8 ноября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Бавария» — «Галатасарай» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Галатасарай» (08.11.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 8 ноября состоятся восемь встреч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене померяются силами местная «Бавария» и «Галатасарай». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В 10 матчах в чемпионате Германии «Бавария» не потерпела ни одного поражения. Ничьих при этом всего две — с лидирующим «Байером» и «Лейпцигом» (в обоих случаях 2:2). Мюнхенцы расположились на втором месте в турнирной таблице. Отставание от «фармацевтов» составляет два очка.

В этих 10 встречах подопечные Томаса Тухеля пропустили только восемь мячей, в то время как забили 38 — больше всех. 15 из них записал на свой счёт Гарри Кейн. Также он отметился пятью результативными передачами. В игре последнего тура с дортмундской «Боруссией» (4:0) англичанин оформил хет-трик.

Таким образом, Кейн установил рекорд по количеству забитых мячей в стартовых 10 турах Бундеслиги. Всего в этом сезоне 30-летний нападающий принял участие в 14 матчах в составе «Баварии», в которых отметился 16 голами и семью результативными передачами.

Кейн шикарно вписался в систему Томаса Тухеля. В частности благодаря его стараниям «Бавария» уверенно обыграла на выезде «Галатасарай» (3:1) во встрече 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Гарри отметился забитым мячом и голевым пасом. Помимо «львов», мюнхенцы победили «Манчестер Юнайтед» (4:3) и «Копенгаген» (2:1).

«Галатасарай» провёл качественную селекционную работу. По меркам чемпионата Турции он собрал очень сильный состав. За счёт этого и не только в 11 встречах в чемпионате Турции стамбульцы не потерпели ни одного поражения. Ничья одна — с «Кайсериспором» (0:0), в игре 1-го тура, к которой не все футболисты подходили в хорошем тонусе.

В Лиге чемпионов дела у «львов» обстоят менее здорово. Они не без удачи зацепились за ничью во встрече с «Копенгагеном» (2:2), а также не без везения обыграли «Манчестер Юнайтед» (3:2). В обоих случаях зацепились за очки подопечные Окана Бурука за счёт численного преимущества.

«Копенгаген» подвёл ведущий защитник Элиас Йелерт. Он получил красную карточку на 73-й минуте, при счёте 2:0. У «Манчестер Юнайтед» удаление схлопотал Каземиро на 77-й минуте, при счёте 2:2. С другой стороны, это также говорит о том, что у «Галатасарая» есть характер, а также хорошая мощность в нападении.

В 20 матчах во всех турнирах в этом сезоне «львы» забили 39 мячей. 15 из них записал на свой счёт Мауро Икарди. Также он отметился тремя результативными передачами. Во встрече с «Баварией» аргентинец заработал 11-метровый удар и реализовал его в стиле Антонина Паненки.

Учитывая результативность «Баварии» и «Галатасарая», а также исход первого матча, наилучшим вариантом для ставки видится П1 + ТБ 3.5 мяча за коэффициент 1.95. Примечательно, что в случае победы мюнхенцы гарантируют себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Даже если потом они потеряют очки в последних двух турах, то ниже второго места не опустятся ни при каких обстоятельствах.

Более того, максимум, что может произойти — «Манчестер Юнайтед» сравняется с «красными» по очкам. Учитывая то, в каком тонусе пребывают «красные дьяволы», это крайне маловероятно. Думается, Томас Тухель правильно настроит подопечных на грядущий матч, и они в привычной манере одержат результативную победу.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Галатасарай» 8 ноября 2023 года

Местами «Галатасарай» неплохо смотрелся в первом матче. Особенно здорово он провёл первый тайм. Тем не менее стамбульцам не хватило класса и качества для того, чтобы избежать поражения. Крайне маловероятно, что на выезде им удастся навязать борьбу таким мюнхенцам. «Бавария» обыгрывает всех без разбору и очень много забивает. Гарри Кейн бьёт рекорды, а также, как и подобает лидеру, ведёт команду за собой.

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 1.95.