«Реал» — «Брага». Винисиус Жуниор сбросит напряжение

Бразилец болезненно воспринял ничью с «Райо Вальекано» и даже позвал голкипера соперника разобраться на улице.

8 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Брага». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.24. Шансы «оружейников» оценили в 11.25. Ставки на ничью принимаются за 6.25.

Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Реал» — «Брага» 8 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Реал» — «Брага» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Реал» — «Брага» (08.11.2023)

Игра 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Брага» пройдёт 8 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. В минувшем туре Примеры подопечные Карло Анчелотти не смогли обыграть «Райо Вальекано» (0:0), а Джуд Беллингем едва не получил травму.

В одном из игровых эпизодов лучший бомбардир «сливочных» в текущем сезоне неудачно упал, но врачи быстро привели Беллингема в норму. Он доиграл встречу с «Райо Вальекано», однако отметиться результативными действиями не сумел. Напомним, англичанин записал в актив 10 голов в Примере и три — в Лиге чемпионов.

Слабо провёл игру и Винисиус Жуниор. Он упустил отличный шанс забить, а затем запомнился лишь нарушениями правил и постоянными разговорами с арбитром. Весьма вероятно, что мотивация у бразильца на встречу с «Брагой» будет максимальной, ведь только голами он сможет ответить критикам.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти довольно оригинально отреагировал на ничью в минувшей встрече. Он высказался, что лучше обыграл бы «Барселону», чем «Райо Вальекано». Если бы итальянскому специалисту пришлось выбирать игру, в которой можно потерять очки, то это был бы матч с «пчёлами».

«Реал» крайне редко проводит два матча подряд на низком уровне. Тем более у «сливочных» нет ни малейшего признака приближающегося системного кризиса. Карло Анчелотти нашёл идеальную тактическую схему, чтобы разместить на поле всех молодых звёзд, а ветераны Тони Кроос и Лука Модрич смирились с ролью игроков ротации.

Напомним, «сливочные» в последних пяти матчах обыграли «Осасуну» (4:0), «Брагу» (2:1) в ЛЧ и «Барселону» (2:1), а вничью завершили встречи с «Севильей» (1:1) и «Райо Вальекано» (0:0). Отметим, что только в одной из этих игр нападение мадридского «Реала» не сработало.

Придерживается атакующей схемы и главный тренер «Браги» Артур Жорже. У него в составе хороший подбор исполнителей в нападении, что позволяет создавать практически в каждом матче много опасных моментов. По количеству забитых мячей «оружейники» лидируют в Примейре — 29 голов в 10 встречах.

Наибольшую угрозу для защиты «сливочных» будет представлять лучший бомбардир португальцев Симон Банза. Он забил 10 мячей в чемпионате Португалии, а в последней встрече с «Реалом» сделал голевую передачу.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Брага» находится на третьем месте. «Оружейники» победили берлинский «Унион» (3:2), а «Наполи» (1:2) и «Реалу» (1:2) уступили. Отметим, что каждый из матчей закончился с тоталом больше 2.5 мяча.

Подопечные Карло Анчелотти крайне негативно восприняли нулевую ничью с «Райо Вальекано», после которой упустили лидерство в Примере. Три очка в матче с «Брагой» гарантируют «сливочным» выход в плей-офф Лиги чемпионов и позволят сосредоточиться на чемпионате Испании. Вот и рассмотрим ставку на победу «Реала» с форой (-2) за 2.06.

Винисиусу стоило бы успокоить свои нервы. Выплеснуть все эмоции помогут только голы. В матче с «Райо Вальекано» произошла стычка Жуниора и голкипера «пчёл» Столе Димитриевски. Дошло до того, что нападающий «Реала» предложил македонцу встретиться и разобраться на улице.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Брага» 8 ноября 2023 года

«Брага» предпочитает действовать в атакующем стиле, но Артур Жорже не может добиться надёжных действий от линии защиты. В каждом из трёх матчей в группе С «оружейники» пропустили по два гола. Учтём мотивацию атакующих игроков «сливочных» после слабой встречи с «Райо Вальекано» и поставим на победу «Реала» с форой (-2) за 2.06.

Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 2.06.