«Тулуза» — «Ливерпуль»: даже ротация от Клоппа не поможет французам

9 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Тулуза» — «Ливерпуль». Начало – в 20:45 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.41. В случае если победит «Тулуза», сыграет коэффициент 7.00. На ничью можно сделать ставку за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Тулуза» — «Ливерпуль» 9 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Тулуза» — «Ливерпуль» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.70. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Тулуза» — «Ливерпуль» (09.11.2023)

«Ливерпуль» в трёх первых турах набрал максимальное количество очков — девять. Команда Юргена Клоппа практически гарантировала себе первое место в группе и может сделать это официально уже в следующей игре. На «Энфилде» «Ливерпуль» уверенно разобрался с «Тулузой» — 5:1.

При этом у «Ливерпуля» случилась внезапная осечка в АПЛ — выездная ничья с аутсайдером — «Лутоном». Да, до лидера всё равно можно рукой подать — всего три очка, но, если терять очки в таких матчах, о чемпионстве можно забыть.

С одной стороны, «Ливерпуль», конечно, хочет реабилитироваться перед своими болельщиками после такой обидной потери очков, с другой — задача на групповой этап Лиги Европы практически выполнена, а в воскресенье непростая игра с «Брентфордом» в АПЛ. Так что наверняка Юрген Клопп проведёт серьёзную ротацию.

Впрочем, для победы над «Тулузой» может хватить и полуосновного состава. Французы угодили в кризис: сказывается игра на два фронта. Три поражения подряд, пять матчей команда не может выиграть. В последнем туре Лиги 1 «Тулуза» уступила «Гавру» Далера Кузяева и идёт на 14-й позиции в чемпионате Франции. Плотность в таблице высока, но тревожные звоночки уже раздаются.

При этом в Лиге Европы «Тулуза» набрала четыре очка в трёх турах. Это столько же, сколько у бельгийского «Юниона», а у австрийского ЛАСКа очков нет вовсе. Так что у «Тулузы» вполне есть шансы на продолжение борьбы в еврокубках. Тем более что каждое набранное очко и каждый пройденный раунд в Лиге Европы — это деньги в бюджет клуба.

Но всё-таки главные матчи у «Тулузы» будут с ЛАСКом и «Юнионом». С «Ливерпулем», конечно, французы постараются зацепиться за очки, но класс команд слишком разный. Даже без нескольких игроков основы англичане должны уверенно побеждать. Поставить на победу гостей с форой (-1.5) можно за 2.04 по линии Winline.

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Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.04.

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