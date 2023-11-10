Экспресс на КХЛ с коэффициентом 8.43: Рябыкин допустит осечку, Никитин исправится

В КХЛ регулярный сезон в самом разгаре. Ежедневно команды встречаются на льду, чтобы улучшить своё положение в турнирной таблице. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.43 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Сибирь» — «Локомотив»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 ноября 2023, пятница. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Если обратиться к статистике последних игр, то можно заметить, что «Сибирь» показывает не самые хорошие результаты, проиграв три из пяти последних матчей. Однако стоит отметить, что во встрече с «Автомобилистом» новосибирцы смогли отыграться со счёта 0:2 и победить в серии буллитов, что говорит о характере.

«Локомотив» же, в свою очередь, проиграл три из пяти последних встреч, что также говорит не в пользу этой команды. Более того, последний матч с «Адмиралом» закончился поражением со счётом 2:5. Это является серьёзным ударом по репутации команды.

Однако если обратиться к истории встреч этих команд, то видно, что «Локомотив» четыре раза в пяти прошлых матчах обыгрывал «Сибирь». Правда, игры были отнюдь не односторонними, часто счёт был близким. Учитывая всё вышеперечисленное, можно сделать вывод, что ярославская команда имеет все шансы на победу. Но исход матча во многом будет зависеть от того, как команды подготовятся к игре и какую тактику выберут. На победу железнодорожников дают 2.12.

Прогноз на матч «Барыс» — «Куньлунь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 ноября 2023, пятница. 16:30 МСК Барыс Астана Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

«Барыс» в последних матчах испытывает определённые трудности. В последних пяти играх у казахстанцев только одна победа, что может указывать на некоторые сложности. Однако стоит отметить, что в очных матчах с «Куньлунем» они обычно показывают хорошие результаты. С другой стороны, «драконы» тоже не показывают стабильности в минувших играх. В последние пяти матчах у пекинского клуба четыре поражения, а победа во встрече с московским «Динамо» была добыта с большим трудом.

Учитывая предыдущие успехи «Барыса» в матчах с «Куньлунем» и текущие сложности пекинцев, есть основания полагать, что «Барыс» имеет больше шансов на победу в предстоящем матче. Как минимум благодаря поддержке с трибун. Поставить на победу казахстанской команды можно за 1.85.

Прогноз на матч «Витязь» — «Северсталь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 ноября 2023, пятница. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Изучив последние игры «Витязя» в нынешнем сезоне, можно заметить, что команда находится не в лучшей форме. Она проиграла последние пять матчей, что, безусловно, не может не сказываться на моральном состоянии. У «Северстали» всё идет как нельзя лучше — череповецкая команда одержала пять побед подряд.

«Сталевары» являются фаворитами предстоящего матча. Учитывая текущую форму команд и предыдущие встречи можно предположить, что в этой встрече победу одержит всё же «Северсталь». Скорее всего, матч будет напряжённым, и обе команды покажут хороший хоккей. Ставки на победу «рысей» принимают за 2.15.

Экспресс на матчи 10 ноября

Ставка 1: победа «Локомотива» в матче с «Сибирью» за 2.12.

Ставка 2: победа «Барыса» в игре с «Куньлунем» за 1.85.

Ставка 3: победа «Северстали» во встрече с «Витязем» за 2.15.

Общий коэффициент: 2.12 Х 1.85 Х 2.15 = 8.43.