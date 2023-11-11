«Динамо» — «Оренбург». Тюкавин заставит Карпина искать оправдания

Тренер не вызвал в расположение сборной на ноябрьский сбор ни одного футболиста бело-голубых. Почему?

12 ноября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Оренбург». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.70. Успех оренбуржцев оценён в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Оренбург» 12 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Динамо» — «Оренбург» (12.11.2023)

До зимнего перерыва осталось чуть больше месяца. Миновал групповой этап Кубка России, всё внимание на первенство. 12 ноября состоятся четыре встречи 15-го тура Российской Премьер-Лиги. В одной из них на стадионе «ВТБ Арена» московское «Динамо» примет «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

В последних пяти турах в чемпионате России «Динамо» победило только угодивший в чёрную полосу «Урал» (2:1). Вничью оно сыграло с «Ахматом» (1:1), «Факелом» (0:0), «Локомотивом» (0:0) и «Сочи» (3:3). В результате москвичи спустились на пятую строчку в турнирной таблице. Отставание от идущего на втором месте «Зенита» увеличилось до семи очков.

В то же время в двух последних матчах группового этапа Кубка России бело-голубые победили «Спартак» (3:0) и «Пари НН» (2:1). Таким образом, они заняли второе место в группе и добыли путёвку в верхнюю часть сетки турнира. В конце ноября подопечным Марцела предстоит встретиться в 1/4 финала Пути РПЛ с «Зенитом».

Чешский специалист поставил «Динамо» отличную игру в атаке. Заметно прибавил при нём Константин Тюкавин. У нападающего был неудачный отрезок из 11 матчей, в которых он не забил ни одного мяча. Однако гол во встрече с «Уралом» снизил давление и вернул футболисту уверенность в собственных силах.

Тюкавин отметился забитыми мячами во всех трёх последних матчах в различных турнирах. Однако этого оказалось мало для того, чтобы получить приглашение в национальную команду на ноябрьский сбор. Более того, Валерий Карпин не вызвал в расположение сборной ни одного футболиста «Динамо».

Народный артист России и болельщик московского клуба Лев Лещенко заявил, что это сильный удар по бело-голубым. Он выразил мнение, что Тюкавин и Фомин достойны вызова в сборную. Также артист отметил, что можно было бы дать шанс Игорю Лещуку и Дмитрию Скопинцеву.

«Оренбург» в последних шести встречах в РПЛ победил только «Зенит» (3:1), причём не без везения. Соперник не реализовал огромное количество моментов. Также сине-белые сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и «Ростовом» (1:1). Уступили они «Пари НН» (1:3), «Балтике» (0:1) и «Факелу» (1:2).

Оренбуржцы спустились на 13-ю строчку в турнирной таблице первенства. Отрыв от идущей в зоне вылета «Балтики» составляет два очка. Воодушевление после назначения на должность главного тренера Давида Деограсии прошло, и команду захлестнула новая волна спада.

В целом клуб демонстрирует неплохой футбол, но той энергии и желания, что были сразу после назначения Деограсии, нет. У команды не только ухудшился настрой, но и наметилась важная кадровая проблема. Сообщается, что зимой её ведущий футболист Лукас Вера перейдёт в «Локомотив». Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Кроме того, грядущий матч из-за перебора жёлтых карточек пропустит лидер атаки «Оренбурга» Брайан Мансилья. Предлагаем поставить на то, что «Динамо» не проиграет, и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.00. Только в одной из пяти последних официальных очных встреч клубы забивали на двоих меньше трёх мячей. И только в одной из них «горожане» выиграли в основное время.

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в преддверии матча заявил, что нет ничего принципиального во встрече с Марцелом Личкой. Возможно, таким образом он просто хотел снизить давление. В любом случае у «Динамо» настрой должен быть более серьёзный, чем у оренбуржцев.

Во-первых, москвичам нельзя подвести домашние трибуны. Во-вторых, у Тюкавина, Скопинцева, Лещука и Фомина наверняка будет дополнительный стимул доказать, что Валерий Карпин напрасно не вызвал их в расположение сборной на ноябрьские сборы.

Дополнительное преимущество «Динамо» должно дать то, что Марцел Личка прекрасно знаком с моделью игры и футболистами «Оренбурга». Думается, он быстро выявит слабые места у своей бывшей команды и найдёт путь к победе. Бело-голубые и так в последнее время слишком часто теряют очки. Пора исправляться.

При этом встреча обещает получиться результативной. Обе команды отдают предпочтение атакующему стилю игры и немало пропускают. Бело-голубые в 20 матчах в этом сезоне пропустили 29 мячей, но и забили прилично — 34. Оренбуржцы за этот же период времени забили только 22 гола, а пропустили 32.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Оренбург» 12 ноября 2023 года

В текущем розыгрыше чемпионата России «Динамо» потерпело только два поражения. На последнем отрезке сезона оно смотрится здорово, но многовато ничьих. Маловероятно, что бело-голубые проиграют сбавившему обороты «Оренбургу». У них больше мотивации, лучше результаты на дистанции, плюс встреча состоится в Москве. Скорее всего, игра ознаменуется результативной ничьей или победой хозяев. Пропускают много обе команды, так что ждём изобилия голов.

Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.