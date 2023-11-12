Экспресс на РПЛ с коэффициентом 7.82: Личка встретит бывший клуб, Карпин гостит у Абаскаля

Марцел Слишком хорошо знаком с «Оренбургом», чтобы проиграть ему. «Ростов» даст достойный отпор «Спартаку».

12 ноября завершается 15-й тур РПЛ. В этот день нас ждёт четыре интересных матча. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.82 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Динамо» — «Оренбург»

Рассмотрев последние игры команд, можно заметить, что «Динамо» показывает более хорошие результаты. В пяти матчах у бело-голубых две победы и три ничьих. При этом «Оренбург» на протяжении последних пяти игр не одержал ни одной победы, лишь дважды сыграл вничью и потерпела три поражения. Статистика последних очных встреч команд также говорит в пользу бело-голубых: из пяти официальных матчей между клубами три завершились в пользу москвичей, а две выиграли оренбуржцы.

С учётом всего вышеизложенного, наш прогноз на исход матча следующий: победа достанется московской команде. Скорее всего, матч завершится со счётом 2:1 в пользу «Динамо». Марцел Личка слишком хорошо знаком с «Оренбургом», чтобы проиграть ему. Ставки на победу бело-голубых и тотал больше 2.5 мяча принимают за 2.30.

Прогноз на матч «Сочи» — «Рубин»

«Сочи» в последних матчах показывают хорошие результаты. У него были как победы, так и ничьи. Однако стоит заметить, что оборона сочинцев не всегда справляется со своими обязанностями. Это видно из встречи с «Динамо», в которой было пропущено три гола.

«Рубин», впрочем, тоже ничуть не отстаёт, ведь последние игры казанцев были весьма удачными. При этом они показали отличную оборонительную игру, пропустив всего три гола за последние пять встреч. Да и те — все в одной игре Кубка России с «Локомотивом» (0:3). В очных встречах небольшое лидерство у «рубиновых», которые выиграли три из пяти матчей, а сочинцы два. Также стоит учесть, что на домашнем поле играет «Сочи», это может дать команде некоторое преимущество. Игра будет равной и мы предполагаем взять обе забьют за 2.00.

Прогноз на матч «Спартак» — «Ростов»

«Спартак» в последних матчах показывает нестабильную игру: есть победа в матче с «Пари Нижний Новгород», но и поражения в играх с «Факелом» и «Краснодаром». Ничья с «Локомотивом» также говорит о некоторых проблемах в игровых схемах красно-белых. В свою очередь, «Ростов» в последних матчах показал более стабильные результаты, одержав победу в трёх случаях из пяти.

При этом стоит отметить, что в предыдущих недавних встречах этих команд друг с другом преобладали ничьи и победы «Ростова». Особенно запомнился матч 2022 года, когда «Ростов» обыграл «Спартак» со счётом 4:2. Учитывая всё вышеизложенное, предполагаем, что матч завершится с минимальным преимуществом одной из команд. Однако забьют обе команды. Учитывая нестабильность игры «Спартака» и упорство «Ростова», матч наверняка пройдёт в ожесточенной борьбе и может даже завершиться ничьей. Поэтому лучшим вариантом будет ставка на тотал больше 2.5 мяча за 1.70.

Экспресс на матчи 12 ноября

Ставка 1: победа «Динамо» в матче с «Оренбургом» и тотал больше 2.5 мяча за 2.30.

Ставка 2: обе забьют во встрече «Сочи» — «Рубин» за 2.00

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в игре «Спартак» — «Ростов» за 1.70.

Общий коэффициент: 2.30 Х 2.00 Х 1.70 = 7.82.