Экспресс на КХЛ с коэффициентом 6.46: равенство в дерби Москвы, взлёт «Ак Барса»

Пока футбольные клубы ушли на перерыв, готовясь к международным матчам сборных, обратим внимание на КХЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.46 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Авангард» — «Северсталь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 ноября 2023, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

В преддверии матча между «Авангардом» и «Северсталью» можно отметить, что оба клуба показывают впечатляющие результаты в последних играх. Омичи провели пять последних матчей без поражений, что говорит о высоком уровне омской команды и её хорошей форме. В свою очередь, «рыси» также показывает отличные результаты, одержав победы в трёх из пяти последних встреч. Однако в последних двух играх череповецкая команда уступила.

Исходя из текущей формы команд и их предыдущих очных встреч, можно предположить, что в предстоящем матче превосходство будет за «Авангардом». Конечно, у «сталеваров» есть все шансы показать хорошую игру и бороться за победу. Но, учитывая все факторы, мы бы предположили, что матч закончится в пользу «Авангарда» за 2.00.

Прогноз на матч «Ак Барс» — СКА

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 ноября 2023, вторник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Если посмотреть на последние пять игр «Ак Барса», можно увидеть нестабильность — казанская команда проиграла три раза. В то же время предстоящий соперник, СКА, показывает чуть более устойчивую форму, выиграв трижды на таком же отрезке. Однако история личных встреч этих команд предполагает напряжённую борьбу.

Мы считаем, что пора бы командам показать результативную игру, порадовав болельщиков. История очных встреч говорит о том, что «Ак Барс» часто забивал минимум три гола в ворота СКА. Поставим на индивидуальный тотал казанцев больше 2.5 шайбы за 1.90.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо»

Матч между «Спартаком» и «Динамо» обещает быть интересным. Обе команды показывают хорошие результаты в последних играх, и их встреча станет настоящим испытанием сил. Анализируя последние встречи команд, можно отметить, что красно-белые демонстрируют уверенную игру, одержав победы в большинстве матчей. Однако стоит отметить, что подопечные Алексея Жамнова допускают ошибки, которые приводят к пропущенным шайбам и потере очков. Это было заметно в последней игре с «Ладой», в которой красно-белые позволили сопернику забить три гола и довести дело до серии буллитов.

С другой стороны, московское «Динамо» также демонстрирует хорошую форму, одерживая победы в большинстве своих последних игр. При этом предыдущие встречи этих команд между собой были напряжёнными и конкурентными. В последних пяти дерби между «Спартаком» и «Динамо» победитель определялся с трудом. Оба клуба показывали хорошую игру, и каждый из них смог выиграть. Правда, чуть чаще в последние годы побеждали бело-голубые.

Учитывая текущую форму команд и их предыдущие встречи, предсказать исход матча довольно сложно. По всей видимости, матч будет напряжённым, и борьба будет идти до последней секунды. Учитывая всё вышесказанное, а также текущую форму команд, мы предполагаем, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы за коэффициент 1.70.

Экспресс на матчи 14 ноября

Ставка 1: победа «Авангарда» в матче с «Северсталью» за 2.00.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 шайбы в матче со СКА за 1.90.

Ставка 3: обе забьют больше 1.5 шайбы в матче «Спартак» — «Динамо» за 1.70.

Общий коэффициент: 2.00 Х 1.90 Х 1.70 = 6.46.