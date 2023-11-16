Экспресс на футбол с коэффициентом 4.6: Хвичи на Евро пока не будет

16 ноября пройдут очередные матчи отборочного турнира Евро-2024. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.6 из встреч, которые будут сыграны сегодня. Прогнозы составляла нейросеть ChatGPT.

Прогноз на матч Кипр – Испания

Команда Кипра показывает не самые впечатляющие результаты: последние пять матчей она проиграла, причём разгромно. Игра с Грузией закончилась со счётом 0:4, с Норвегией — тоже 0:4, прошлая с Испанией — 0:6, с Шотландией — 0:3. Такая статистика говорит о серьезных проблемах в обороне в матчах с более сильными соперниками. Проблемы эти, скорее всего, не успеют решить и к предстоящему матчу.

С другой стороны, Испания находится в отличной форме. Испанцы одержали победу во всех пяти последних матчах, включая игры с Кипром (6:0) и Грузией (7:1). Ничья в матче с Хорватией была в основное время, но по пенальти испанцы выиграли. Защита команды Луиса де ла Фуэнте работает как часы, а атака способна преодолеть любые редуты.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Учитывая коэффициенты, можно сделать вывод, что вероятность победы Испании составляет более 90%. Однако, как уже упоминалось, футбол полон неожиданностей, и Кипр может сыграть лучше обычного, особенно если учесть поддержку болельщиков на домашней арене.

В общем и целом все указывает на то, что Испания выиграет этот матч. Ожидаемый счёт может быть около 5:0 в пользу гостей, исходя из их текущей формы и прошлого опыта встреч с киприотами.

Сделаем ставку на тотал больше 3.5 мяча за 1.60. Сборной Испании наверняка будет важно занять первое место в группе А квалификации Евро-2024. Сейчас у испанцев и идущей на втором месте Шотландии равенство по очкам — по 15. Так что Кипр не пожалеют.

Прогноз на матч Грузия — Шотландия

Предстоящий матч между командами Грузии и Шотландии обещает быть интересным и запоминающимся. Обе сборные в хорошей форме, однако Грузия в последних играх показывала более внушительные результаты, убедительно обыграв Кипр и Таиланд. Стоит отметить, что Шотландия уже одерживала победу над Грузией в июне 2023 года.

Взглянув на коэффициенты, которые предлагают букмекеры, можно заметить, что они склоняются к победе Шотландии, хотя разница не слишком велика. Тем не менее, учитывая предыдущую встречу этих команд и их текущую форму, есть все основания полагать, что шотландцы смогут повторить свой успех.

Грузия имеет потенциал и мотивацию, чтобы показать сильную игру, постараться взять реванш за прошлое поражение и заодно получить заряд уверенности перед стыковыми матчами за попадание на Евро-2024. Поставим на обе забьют за 1.82.

Прогноз на матч Болгария — Венгрия

Пройдемся по показателям. Болгария проиграла в четырех из пяти последних игр, а в одном случае сыграла вничью. Очевидно, что у команды есть проблемы с обороной, ведь она пропустила не менее двух голов в каждой из последних трех встреч во всех турнирах.

С другой стороны, Венгрия показала себя более устойчивой командой, выиграв три из пяти последних игр и сыграв вничью в двух других. Венгры забивали в среднем почти два гола за игру, что говорит о хорошей атаке.

В последних трёх встречах между этими командами Венгрия выиграла два раза, а однажды была ничья. Учтя все эти факторы, можно предположить, что венгры вновь покажут своё превосходство. По крайней мере, они являются фаворитами в глазах букмекеров с коэффициентом 1.68 на победу.

В свою очередь, Болгария будет стараться восстановить свою репутацию после серии неудач, но её шансы на победу, судя по коэффициентам, невелики. Эксперты дают 5.40.

Исходя из среднего количества голов, забитых и пропущенных командами в последних матчах, можно предположить, что матч закончится в пользу гостей за 1.58.

Экспресс на матчи 16 ноября

Ставка 1: ТБ 3.5 мяча в матче Кипр – Испания за 1.60.

Ставка 2: обе забьют в матче Грузия — Шотландия за 1.82.

Ставка 3: победа Венгрии в матче с Болгарией за 1.58.

Общий коэффициент: 1.60 Х 1.82 Х 1.58 = 4.6.