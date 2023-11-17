Беларусь – Андорра. Карлос Алос обещал – сделает!

18 ноября состоится матч 9-го тура группового этапа квалификации на ЧЕ-2024 Беларусь – Андорра. Начало игры — в 20:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу белорусов можно с коэффициентом 1.62. Шансы андоррцев оценили в 7.10. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Беларусь – Андорра 18 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч Беларусь – Андорра не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют белорусы, сыграет коэффициент 1.20. Гол андоррцев доступен с коэффициентом 2.15. Поставить на «обе забьют» можно за 2.65.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Беларусь – Андорра (18.11.2023)

Осталось немного времени до завершения квалификации на чемпионат Европы, который пройдёт в Германии. 18 ноября в матче 9-го тура группового этапа отбора Беларусь будет играть с Андоррой на нейтральном стадионе «Суса Ференц» в Будапеште. Начало игры запланировано на 20:00 мск.

«Белые крылья» занимают предпоследнее место в таблице группы квалификации на ЧЕ-2024. Они записали в актив всего шесть очков. Отставание от второй строчки 10 очков. Естественно, белорусы попрощались с шансами на участие в турнире.

Сборная Беларуси обыграла только Косово со счётом 2:1. Также три встречи завершила вничью – с Андоррой (0:0), Румынией (0:0) и Швейцарией (3:3). Причём все эти положительные результаты были добыты в последних пяти матчах. В августе команду возглавил испанец Карлос Алос Феррер. Благодаря его работе со сборной стала прослеживаться более интересная игра.

Наставник с большим опытом работы обещает изменить футбол белорусской сборной. Пусть при нём национальная команда пока не побеждала, но положительные сдвиги имеются. Чего только стоит последняя игра со Швейцарией, в которой «белые крылья» вели со счётом 3:1 и могли одержать сенсационную победу, если бы не пропустили два гола подряд в концовке. Над психологией ещё предстоит поработать.

Андорра выступила ещё хуже и располагается на последнем месте в таблице группы отбора на Евро-2024. Сборная записала в актив всего лишь два очка, сыграв вничью с Косовом (1:1) и Беларусью (0:0). Проиграли «почтальоны» Румынии (0:2 и 0:4), Швейцарии (1:2 и 0:3), Израилю (1:2), Косово (0:3).

Только в трёх последних матчах суммарно Андорра пропустила 10 мячей и ни одного не забила. За всё время квалификации на чемпионат Европы в Германии «почтальоны» забили три гола. В трёх последних гостевых встречах андоррцы потерпели поражения, пропуская минимум два мяча. В составе «трёхцветных» нет ни одного футболиста, выступающего за топовый европейский клуб. Уровень футбола в этой стране ниже, чем в Беларуси.

После нулевой ничьей в последней очной встрече «белых крыльев» с «почтальонами» Карлос Алос говорил о том, что расстроен результатом. По словам главного тренера, не хватало глубины, организованных атак и было много проблем в завершающей стадии. Он пообещал поработать над этим. Можно ли считать результативную ничью со счётом 3:3 с Швейцарией переломным моментом в игре белорусов? Мы рекомендуем поставить на индивидуальный тотал Беларуси больше 1.5 мяча за 2.15.

Прогноз и ставки на матч Беларусь – Андорра 18 ноября 2023 года

Новый тренер Беларуси Карлос Алос постепенно решает проблемы в команде и осваивается. В трёх из четырёх встреч под его руководством белорусы сыграли вничью. Также было одно поражение. Результатом последней очной встречи с Андоррой он был недоволен и решит задачу с улучшением реализации и завершением атак. Пусть шансов на Евро-2024 уже нет, но осталась возможность подарить праздник болельщикам. «Белые крылья» смогут забить минимум два мяча.

Ставка: индивидуальный тотал Беларуси больше 1.5 мяча за 2.15.