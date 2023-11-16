Дания — Словения. Каспер Юльманн сделает подарок казахстанцам

17 ноября состоится матч 9-го тура квалификации ЧЕ-2024 Дания — Словения. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «алой гвардии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех словенцев оценён экспертами в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Дания — Словения 17 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Дания — Словения не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Поставить на «обе забьют» можно за 2.23.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура квалификации ЧЕ-2024 Дания — Словения (17.11.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на чемпионат Европы в Германии. 17 ноября состоятся семь встреч 9-го тура отборочного турнира. В одной из них на стадионе «Паркен» в Копенгагене померяются силами Дания и Словения. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Сборная Дании очень классно выступила на Евро-2020. Она добралась до полуфинала, в котором досадно уступила Англии (1:2 ДВ). Казалось, с этого начнётся новая глава в истории «алой гвардии». Предполагалось, что она продолжит прибавлять и будет бороться за медали с сильнейшими командами в различных турнирах.

Поначалу к этому всё и шло. Подопечные Каспера Юльманна здорово проявили себя в Лиге наций, а также вышли в финальный раунд ЧМ-2022, заняв первое место в группе. В 16 матчах они потерпели только три поражения. Во всех остальных встречах одержали победы. За этот период времени датчане пропустили только восемь голов, а забили 39.

Однако на самом турнире в Катаре «алая гвардия» провалилась. Она сыграла вничью с Тунисом (0:0), а также уступила Франции (1:2) и Австралии (0:1). В результате сборная заняла последнее место в группе. В квалификации на Евро-2024 подопечные Юльманна также стартовали не лучшим образом. В игре 2-го тура они сенсационно уступили Казахстану (2:3).

К 70-й минуте датчане вели со счётом 2:0. Вот только они слишком рано расслабилась и отдали инициативу сопернику, за что поплатились. Также неудачно «алая гвардия» сыграла в матче последнего тура отборочного турнира с Сан-Марино. Она выиграла с минимальным перевесом — 2:1. Для «сиятельной» такой результат сродни победе.

У сборной Словении не так хороши результаты на дистанции, как у Дании. Она не сумела квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре, а также неудачно выступила в Лиге наций — финишировала на третьем месте в группе, только на два очка опередив Швецию. В 16 играх словенцы одержали только пять побед. Причём четыре из них были добыты дома.

Впрочем, они набрали хорошую форму по ходу квалификации на ЧЕ-2024. В восьми встречах Словения уступила только Финляндии (0:2), а также сыграла вничью с Данией (1:1). Подопечные Матьяжа Кека расположились на второй строчке в турнирной таблице. У них столько же очков, сколько у «алой гвардии», но чуть хуже дополнительные показатели.

В первом матче, несмотря на то что он проходил в Словении, датчане смотрелись не порядок предпочтительнее. Они с солидным перевесом выиграли по владению мячом, гораздо чаще и опаснее атаковали, нанесли в два раза больше ударов, а также подали в пять раз больше угловых.

Не проиграли словенцы по большей части благодаря крепкой обороне. В 10 матчах квалификации на ЧМ-2022 они пропустили только 12 мячей, а в семи встречах отборочного турнира на Евро-2024 — шесть. Не последнюю роль в этом сыграл бывший футболист ЦСКА Яка Бийол и топовый голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак.

Вратарь далеко не первый год очень грамотно руководит защитниками и радует шикарными сейвами. Бийол, в свою очередь, стал ведущим защитником «Удинезе». В частности благодаря его стараниям «маленькие зебры» в последних шести турах в Серии А не потерпели ни одного поражения. За этот отрезок времени они пропустили только пять мячей.

У датчан не лучшим образом обстоят дела с результативностью. В последних 17 матчах во всех официальных турнирах они только три раза забили больше двух мячей за встречу. Впрочем, и пропустили за этот временной промежуток лишь 15 мячей. Предлагаем поставить на победу «алой гвардии» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.10.

Для сборной Казахстана, располагающейся на третьей строчке в турнирной таблице, такой исход будет наилучшим. Если датчане не проиграют в грядущем матче, а она победит Сан-Марино и Словению, то выйдет в финальный раунд Евро-2024. «Ястребы» отстают от словенцев на четыре очка.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Дания — Словения 17 ноября 2023 года

У обеих команд есть отличные шансы на выход в финальный раунд ЧЕ-2024. Дополнительного стимула им искать не нужно. В большей мере это играет на руку датчанам, ведь у них в последнее время нередко возникали проблемы с настроем. В этот раз их быть не должно. Каспер Юльманн наверняка сделает выводы из прошлых неудач и подберёт правильные слова для мотивации. Если на выезде «алая гвардия» была ближе к победе, то дома она точно должна победить Словению. Много голов не ждём, так как у обеих команд порядок в обороне и не лучшим образом обстоят дела с результативностью.

Ставка: победа Дании и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.10.