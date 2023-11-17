Англия — Мальта: Гарри Кейн в погоне за сотней голов

17 ноября состоится матч отборочного турнира Евро-2024 Англия — Мальта. Начало – в 22:45 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу Англии можно с коэффициентом 1.01. В случае если победит Мальта, сыграет коэффициент 101.00. На ничью можно сделать ставку за 23.00.

Коэффициенты букмекеров на отборочный матч Евро-2024 Англия — Мальта 17 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Англия — Мальта будет результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.81 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на отборочный матч Евро-2024 Англия — Мальта (17.11.2023)

Сборная Англии уже с путёвкой на Евро-2024. В шести играх у британцев пять побед и лишь одна ничья — со сборной Украины. В итоге команда Гарета Саутгейта оставила украинцев и итальянцев разбираться, кто из них достойнее, а сама уже может экспериментировать — два оставшихся матча прилагаются. Соперники, мягко говоря, не самые серьёзные — Мальта и Северная Македония.

Что до мальтийцев, то те за весь отборочный турнир забили два гола, а пропустили 18. Семь матчей — семь поражений. На своём поле команда уступила Англии 0:4, ни разу не ударив по воротам соперника. Так что говорить о каком-то серьёзном сопротивлении тут бессмысленно. Даже опасный момент, созданный мальтийцами, будет для них сродни победе.

При этом эксперименты экспериментами, а трибуны не позволят англичанам впасть в окончательное благодушие. Домашний матч подразумевает полную самоотдачу, неважно, кто выйдет на поле. И стоит выделить Гарри Кейна. Форвард окончательно освоился в Мюнхене и штампует голы пачками, а в сборной Англии у него их уже 61. Наверняка Гарри держит в уме амбициозную цель в 100 забитых мячей за национальную команду. И где, как не с соперниками калибра Мальты, улучшать свою статистику?

На выезде англичане забили в ворота Мальты четыре мяча. С учётом того, что состав будет не самый основной и сыгранный, вряд ли стоит ждать семь-восемь голов. Но свои три-четыре британцы обязательно забьют. А вот мальтийцы ничего не смогут. Рекомендуем поставить на победу Англии с форой (-3.5) за 1.59 по линии Winline.

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Ставка: победа Англии с форой (-3.5) за 1.59.

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