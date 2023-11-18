Шотландия — Норвегия. Холанд побережёт себя

Нападающий получил повреждение в товарищеском матче. Скоро важная игра с «Ливерпулем». Лучше не рисковать.

19 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧЕ-2024 Шотландия — Норвегия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу шотландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех норвежцев оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Шотландия — Норвегия 19 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Шотландия — Норвегия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура квалификации ЧЕ-2024 Шотландия — Норвегия (19.11.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на чемпионат Европы в Германии. В одной из встреч 19 ноября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Шотландии примет Норвегию. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Сборная Шотландии не перестаёт удивлять. Она неплохо проявила себя в квалификации на ЧМ-2022, выиграла группу в Лиге наций, а также гарантировала себе выход в финальный раунд Евро-2024. В семи матчах отборочного турнира «тартановая армия» уступила только Испании (0:2).

Также подопечные Стива Кларка сыграли вничью с Грузией (2:2). Для них встреча не имела большого значения, ведь выход в финальный раунд турнира уже был обеспечен. Однако шотландцы в очередной раз проявили характер и неуступчивость. По ходу матча они дважды сумели отыграться.

Оба мяча в ворота «тартановой армии» забил футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия. Он выступил просто фантастически, но сборная Шотландии нашла чем ответить. Голами в её составе отметились Лоуренс Шанклэнд и достигший очень большого индивидуального прогресса Скот Мактоминей.

Для полузащитника «Манчестер Юнайтед» забитый мяч стал седьмым в квалификации Евро-2024. Также Мактоминей отметился одной результативной передачей. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров группового этапа отборочного турнира.

Удастся ли Норвегии хотя бы зацепиться за очки в грядущей встрече? В первом матче они потерпели очень обидное поражение. К 85-й минуте «свёрла» вели со счётом 1:0, а открыл счёт Эрлинг Холанд. Он уверенно реализовал 11-метровый удар. Всё шло как по маслу, но в самой концовке игры шотландцы показали свои лучшие качества и забили два безответных красивых мяча.

Нападающий «Манчестер Сити» после игры с Шотландией отличился со знаком минус. Он проявил безразличие к болельщикам национальной команды, за что был раскритикован. Впрочем, Эрлинга можно понять. Нападающий был очень сильно разочарован, ведь в трёх стартовых матчах квалификации Евро-2024 его сборная не одержала ни одной победы.

После этого норвежцы добыли три победы, но все они были одержаны во встречах с аутсайдерами — Кипром (3:1 и 4:0) и Грузией (2:1). В игре последнего тура отборочного турнира подопечные Столе Сольбаккена уступили дома Испании (0:1), вследствие чего лишились шансов на выход в финальный раунд Евро-2024.

Следом «свёрла» победили Фарерские острова в товарищеской встрече, со счётом 2:0. Но матч интересен не столько итоговым результатом, сколько полученной за несколько минут до финального свистка травмой Холанда. Сообщается, что форвард повредил лодыжку, с которой у него были проблемы раньше.

Участие Эрлинга в грядущей игре под большим вопросом. Велика вероятность, что Сольбаккен не станет рисковать его здоровьем. Тем более совсем скоро у «Манчестер Сити» важная игра с «Ливерпулем» в АПЛ. Поставить на победу сборной Шотландии можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12.

Холанду есть чему поучиться у Хвичи Кварацхелии. Грузин является настоящим лидером своей национальной команды, уровень первенства которой на порядок ниже норвежского. Футболист «Наполи», несмотря ни на что, выкладывается по полной, ведёт команду за собой и всегда уважительно относится к болельщикам.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Шотландия — Норвегия 19 ноября 2023 года

Если на выезде Шотландия сумела обыграть Норвегию, то на домашнем стадионе она тем более должна победить. Несмотря на отсутствие дополнительной мотивации в виде расположения в турнирной таблице, шотландцы не стали сдаваться и сравняли счёт в матче с Грузией. Это говорит о том, что «тартановая армия» отлично готова к Евро-2024 не только физически и тактически, но и ментально. О «свёрлах» того же сказать нельзя.

Ставка: победа Шотландии за коэффициент 2.12.