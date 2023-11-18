«Локомотив» — ЦСКА. Сёмин и Лоськов повторят «золотой» матч 2002-го

Как же много легенд в одной встрече! Это будет лучший ретроматч за последние несколько лет.

19 ноября состоится золотой ретроматч «Локомотив» — ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 2.65. Успех ЦСКА оценён экспертами в 2.55. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на ретроматч «Локомотив» — ЦСКА 19 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на ретроматч «Локомотив» — ЦСКА (19.11.2023)

Последние пять лет в чемпионате России доминирует «Зенит» из Санкт-Петербурга. Однако в этом сезоне у «Краснодара» есть неплохие шансы обставить петербуржцев в борьбе за золотые медали. Давайте же вспомним времена, когда сине-бело-голубые проигрывали конкуренцию многим московским командам.

Погрузит нас в ностальгию интересный ретроматч, в котором на стадионе «РЖД Арена» померяются силами «Локомотив» и ЦСКА образца 2002 года. Тогда в «золотом» матче победу одержали железнодорожники благодаря голу Дмитрия Лоськова. В результате они стали чемпионами России.

В предстоящей встрече Лоськов появится на поле с капитанской повязкой. К сожалению, его тренерская карьера в «Локомотиве» сложилась не лучшим образом. Легендарный полузащитник и другая легенда красно-зелёных Олег Пашинин в трудное для клуба время провели качественную работу и помогли вытащить команду из кризиса, но их заслуги не были оценены по достоинству.

Впрочем, совсем недавно появилась информация о том, что Лоськов возглавит возрождаемую вторую команду «Локомотива» — «Казанку». Вместе с ним, вероятно, придёт и Пашинин. Наставники очень здорово работают с молодёжью. Теперь у них есть отличная возможность тряхнуть стариной и подать пример совсем юным футболистам.

Помимо Лоськова и Пашинина, на поле в составе «Локомотива» появятся Динияр Билялетдинов, Сергей Гуренко, Заза Джанашия, Владимир Маминов, Руслан Пименов, Юрий Дроздов, Алексей Поляков, Родолфо Биспо, Дмитрий Сенников, Алексей Смертин, Дмитрий Сычёв, Евгений Харлачёв, Дмитрий Хохлов, Альберт Саркисян, Нарвик Сирхаев, Заур Хапов и Алексей Косолапов.

Руководить железнодорожниками будет легендарный Юрий Сёмин, вместе с которым команда достигла наилучших результатов — трижды выиграла первенство, шесть раз Кубок и трижды Суперкубок России. В тренерский штаб опытнейшего специалиста войдут Сергей Овчинников, Борис Игнатьев, Владимир Коротков и Александр Ракитский.

У ЦСКА не такая большая заявка на ретроматч, как у «Локомотива», но легенд здесь тоже предостаточно. Начнём с тренерского штаба. В него войдут Валерий Газзаев, Василий Иванов, Николай Латыш, Владимир Шевчук, Александр Стельмах и Вячеслав Чанов.

В списке футболистов числятся Евгений Алдонин, Евгений Варламов, Марк Гонсалес, Ролан Гусев, завершивший карьеру только в прошлом году Юрий Жирков, Дмитрий Кириченко, Олег Карнаухов, Руслан Нигматуллин, Юрис Лайзанс, Денис Попов, Элвир Рахимич, Милош Красич, Алексей Березуцкий, Валерий Минько, Артур Тлисов и Алан Кусов.

Также мог бы принять участие во встрече Сергей Игнашевич, но он отказался от предложения, так как всецело сконцентрирован на «Балтике». У него тренерская карьера складывается отлично. Благодаря стараниям экс-защитника армейцев калининградцы впервые за 25 лет вышли в РПЛ и имеют неплохие шансы по итогам этого сезона сохранить в ней прописку.

Зато будет частью красно-синих в золотом ретроматче с «Локомотивом» живая легенда ЦСКА Игорь Акинфеев. Нестареющий 37-летний голкипер пребывает в очень хорошем тонусе. В этом сезоне он принял участие в 12 встречах, в которых пропустил только 16 мячей.

Сдаётся, золотой ретроматч получится очень запоминающимся и будет сильно отличаться от предыдущих. В составе обоих клубов огромное количество легенд, которые когда-то демонстрировали высочайший уровень игры и радовали болельщиков классными выступлениями не только в первенстве, но и на евроарене.

Сейчас, конечно, грустно об этом говорить, ведь Россия отстранена от участия в международных турнирах. Впрочем, не время унывать. Грядущий матч погрузит преданных болельщиков в атмосферу начала столетия и порадует зрелищностью. Впрочем, слишком много голов не ждём.

Наилучшим вариантом для ставки видится ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.25. Полагаем, встреча будет мало чем отличаться от того матча, который был сыгран в 2002 году. Во-первых, Сёмин отдаёт предпочтение компактному футболу. Во-вторых, наверняка порадует большим количеством сейвов Акинфеев.

Прогноз и ставки на ретроматч «Локомотив» — ЦСКА 19 ноября 2023 года

Вне всяких сомнений, встреча подарит болельщикам приятное чувство ностальгии и на некоторое время вернёт в прошлое. Для многих она будет памятной, ведь увидеть кумира в деле, пусть уже постаревшего и утратившего способности — это многого стоит. В то же время большого количества голов не ждём. У обеих команд качество обороны преобладает над мощностью в атаке. Так было в 2002 году, и так же остаётся сейчас.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.25.