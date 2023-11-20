Косово — Беларусь. К Карлосу Алосу есть вопросы

Почему так плохи дела в атаке, несмотря на обещания испанца? Может быть, в этот раз будет по-другому.

21 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧЕ-2024 Косово — Беларусь. Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу косоваров можно с коэффициентом 1.60. Шансы белорусов оцениваются в 5.95. На ничью дают коэффициент 3.98.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Косово — Беларусь 21 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Косово — Беларусь не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют косовары, сыграет коэффициент 1.15. Гол белорусов оценивается в 1.75. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.06.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Косово — Беларусь (21.11.2023)

21 ноября в матче 10-го тура квалификации на Евро-2024 Косово на домашнем стадионе «Фадиль Вокри» примет Беларусь. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск. Соперники потеряли шансы на выход из группы, поэтому встречу вполне можно назвать товарищеской.

В минувшем матче сборная Косова сыграла на выезде вничью со Швейцарией (1:1). Подопечные Приможа Глиха пропустили мяч в начале второго тайма, но не растерялись, а стали методично давить на оборону соперника. В итоге им удалось сравнять счёт. Гол на 82-й минуте забил вышедший на замену Мухамет Хюсени.

После девяти матчей квалификации Евро-2024 «золотые мальчики» набрали 11 очков. Отметим, что на домашней арене они ни разу не проигрывали, победив Израиль (1:0), а встречи с Андоррой (1:1), Румынией (0:0) и Швейцарией (2:2) завершили вничью. В игре со швейцарцами подопечные Глиха продемонстрировали характер, отыгравшись дважды.

Лучший бомбардир Косово в отборе ЧЕ-2024 — Милот Рашица. Футболист «Бешикташа» забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Он записал в актив победный мяч во встрече с Израилем, но матч со Швейцарией пропустил.

В некоторой степени отсутствие лучшего бомбардира сможет компенсировать хавбек «Ахмата» Бернард Бериша, если тренерский штаб Косово выпустит его на поле. Он действует полезно в линии атаки, но результативными действиями в квалификации Евро-2024 пока не отметился.

«Белые крылья» в минувшем туре квалификации на Евро-2024 обыграли Андорру со счётом 1:0. Несмотря на большое преимущество во владении мячом, создание опасных моментов давалось с трудом. Только на 83-й минуте Денис Лаптев забил гол. Отметим, что для 32-летнего нападающего этот мяч стал дебютным в играх за сборную.

Главный тренер Беларуси Карлос Алос Феррер одержал первую победу во главе со сборной. Опытный испанский специалист придерживается сбалансированного стиля игры, основанного на контроле мяча и прессинге.

После девяти матчей отбора на ЧЕ-2024 в активе Беларуси девять очков. Она обыграла Косово (2:1) и Андорру (1:0), а также завершила встречи с андоррцами (0:0), румынами (0:0) и швейцарцами (3:3) вничью. На выезде в квалификации Евро-2024 белорусам не удалось одержать ни одной победы.

Главную угрозу для защиты сборной Косова будет представлять лучший бомбардир Беларуси в отборе на ЧЕ-2024 Макс Эбон. 24-летний полузащитник казахстанской «Астаны» забил в турнире три мяча.

«Золотые мальчики» уверенно выступают на домашней арене и не проиграли восемь последних встреч во всех соревнованиях. Они одержали три победы, а пять матчей завершились вничью.

В свою очередь, «белые крылья» не уступили в последней выездной игре со Швейцарией (3:3), продемонстрировав высокий уровень взаимодействия и умение проводить опасные контратаки. Под руководством Карлоса Алоса белорусы прогрессируют и улучшили позиционное нападение. Рекомендуем ставку на тотал больше 2.5 мяча и «обе забьют» за коэффициент 2.70.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Косово — Беларусь 21 ноября 2023 года

Тренерский штаб «белых крыльев» сумел изменить психологию команды. В её игре появилось больше уверенности в собственных силах. В этом плане белорусам помогла выездная ничья со Швейцарией. После неё они поняли, что способны на равных играть с сильными соперниками. Поскольку турнирной мотивации у команд нет, весьма вероятно, что Косово и Беларусь сыграют в открытый футбол с большим количеством забитых мячей.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.70.