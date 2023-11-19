Северная Македония — Англия. Кейн выполнит установку Саутгейта

Тренер считает, что необязательно выкладываться на полную в матчах с командами уровня Мальты. Его устроит любая победа.

20 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧЕ-2024 Северная Македония — Англия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех македонцев оценён экспертами в 18.0. Ставки на ничью принимаются за 7.50.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Северная Македония — Англия 20 ноября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Северная Македония — Англия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.00. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.13.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура квалификации ЧЕ-2024 Северная Македония — Англия (20.11.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место играм 10-го тура квалификации на чемпионат Европы в Германии. 20 ноября на стадионе «Тоше Проески» в городе Скопье сборная Северной Македонии примет Англию. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Главный арбитр — Филип Глова.

«Красные львы» здорово выступили в квалификации ЧМ-2024. Они удивили наличием характера и неуступчивостью. Они добрались до финала отборочного турнира, сенсационно победив на предыдущей стадии Италию (1:0). Дальше их не пустила Португалия (0:2).

Затем последовал регресс. В Лиге наций Северная Македония заняла предпоследнее место в группе, хотя уровень соперников был невелик. В шести матчах она победила только Гибралтар (2:0 и 4:0). Ещё подопечные Благойи Милевски сыграли вничью с Болгарией (1:1). Уступили они Грузии (0:3 и 0:2) и болгарам (0:1).

В отборочном турнире на Евро-2024 македонцам также не удалось преуспеть. В семи играх они победили лишь Мальту (2:1 и 2:0), а также сыграли вничью с Италией (1:1). «Красные львы» расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице. Шансов на выход в финальный раунд у них уже нет.

В этих семи встречах подопечные Милевски забили девять мячей, что является неплохим показателем с учётом того, что в группе было много сильных соперников. Вот только пропустила сборная Северной Македонии за этот период времени почти в два раза больше — 19 голов. Семь из них были пропущены как раз в матче с Англией (0:7)

«Три льва» в семи матчах квалификации на Евро-2024 не потерпели ни одного поражения. Ничья всего одна — с Украиной (1:1). За этот отрезок времени подопечные Гарета Саутгейта пропустили всего лишь три мяча, а забили 21. Восемь из них записал на свой счёт Гарри Кейн. Также он отметился двумя голевыми передачами.

Лучший бомбардир в истории Англии отметился результативными действиями в каждом из семи матчей отборочного турнира на Евро-2024. Переход в состав мюнхенской «Баварии» положительно отразился на Кейне. В 11 встречах в Бундеслиге он забил 17 мячей и отдал пять результативных передач.

Статистика Гарри могла бы быть ещё более впечатляющей. Однако в матче последнего тура с Мальтой (2:0) англичане сыграли не в полную силу. Саутгейт в послематчевом интервью заявил, что его подопечным необязательно выкладываться на 100 процентов во встречах с командами уровня Мальты.

Специалист подчеркнул, что на мартовские товарищеские игры с Бельгией и Бразилией у игроков будет другой, более высокий уровень мотивации. Поставить на то, что англичане победят Северную Македонию, и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28.

Несмотря на то что встреча состоится в Северной Македонии, «красные львы» выглядят явными аутсайдерами. Скорее всего, подопечные Саутгейта обыграют их на классе, просто для сохранения имиджа. Так же, как и во встрече с Мальтой, тренер наверняка прибегнет к экспериментам и выделит много игрового времени молодёжи и игрокам ротации.

Ещё много голов не ждём по причине того, что встречу пропустит ведущий полузащитник «трёх львов» Джуд Беллингем, выигравший награду Golden Boy. Он не поехал в расположение национальной команды из-за небольшого повреждения. Недавно он вернулся к тренировкам в общей группе мадридского «Реала».

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Северная Македония — Англия 20 ноября 2023 года

В первом очном матче Северная Македония уступила со счётом 0:7. В этот раз «три льва» вряд ли забьют так же много, учитывая слова Саутгейта и результат встречи с Мальтой. Тем не менее в их победе не возникает никаких сомнений. Между сборными огромная разница в классе. У англичан на порядок лучше поставлена командная игра и выше индивидуальное мастерство футболистов, чем у «красных львов».

Ставка: победа Англии и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.28.