Северная Ирландия — Дания. Без Хойлунда и Эриксена будет скучно

Лидеры «алой гвардии» угодили в лазарет. Их отсутствие вряд ли отразится на результате, но точно скажется на зрелищности.

20 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧЕ-2024 Северная Ирландия — Дания. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу датчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех ирландцев оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Северная Ирландия — Дания 20 ноября 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч Северная Ирландия — Дания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура квалификации ЧЕ-2024 Северная Ирландия — Дания (20.11.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место играм 10-го тура квалификации на чемпионат Европы в Германии. 20 ноября на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте сборная Северной Ирландии примет Данию. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром.

В девяти встречах квалификации Евро-2024 сборная Северной Ирландии победила только Сан-Марино (2:0 и 3:0). Во всех остальных матчах она потерпела поражения. За этот период времени подопечные Майкла ОНила забили только семь мячей, бóльшая часть которых пришлась на долю явного аутсайдера, а пропустили 13.

В результате «зелёно-белая армия» лишилась шансов на выход в финальный раунд турнира и спустилась на 75-ю строчку в мировом рейтинге. Связаны плохие результаты со сменой поколений. Майкл ОНил наигрывает молодёжь, подготавливая национальную команду к более важному турниру — чемпионату мира.

В матче последнего тура квалификации с Финляндией ОНил выпустил множество совсем молодых футболистов, которые имеют скудный опыт выступлений на крупных турнирах. Наставник старается сделать всё возможное для того, чтобы раскрыть таланты, но пока успехи, откровенно говоря, так себе.

Связано это в первую очередь с тем, что в Северной Ирландии низкий уровень развития футбола. В составе сборной немало футболистов, у которых подписаны контракты с клубами АПЛ и Чемпионшипа. Однако бóльшая их часть либо практически не получает игрового времени, либо выступает за молодёжные команды.

Когда-то у сборной Дании дела обстояли не лучше, чем у Северной Ирландии. Однако Каспер Юльманн, ныне возглавляющий национальную команду, проделал огромную работу по повышению уровня футбола в стране. Наставник позаимствовал зарубежный опыт и уделил особое внимание развитию детских школ.

Старания Юльманна вылились в то, что «алая гвардия» добралась до полуфинала Евро-2020, в котором очень обидно уступила Англии (1:2 ДВ). Также она добыла путёвку в финальный раунд чемпионата мира в Катаре, а ещё заняла второе место в Лиге наций. И это при том, что в группе были очень сильные соперники — Австрия, Франция и Хорватия.

В девяти матчах квалификации на Евро-2024 датчане уступили только Казахстану (2:3). Вничью они сыграли со Словенией (1:1). Одержав победы во всех остальных играх, подопечные Юльманна обеспечили себе досрочный выход в финальный раунд турнира. За этот промежуток времени они пропустили восемь мячей, а забили 18.

Семь голов записал на свой счёт Расмус Хойлунд, перебравшийся летом из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед». Также он отметился одной результативной передачей. 20-летний нападающий является надеждой «красных дьяволов».

В четырёх своих первых матчах в Лиге чемпионов в составе «МЮ» Хойлунд забил пять мячей. Это лучший результат в истории клуба. Кроме того, Расмус стал самым молодым футболистом в истории манкунианцев, которому удалось оформить дубль в выездном матче Лиги чемпионов. Нападающий сделал это во встрече с «Копенгагеном» (3:4) в возрасте 20 лет и 277 дней.

Плохо только, что Хойлунд и многолетний лидер сборной Кристиан Эриксен угодили в лазарет. Полузащитник получил травму колена и пропустит около месяца, а перспективный нападающий выбыл из-за растяжения мышц. В лучшем случае он вернётся в состав «красных дьяволов» в конце ноября.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится победа Дании и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.03. У обеих сборных сравнительно неплохая оборона, и при этом имеются проблемы с результативностью. Ни в одной из девяти последних очных встреч они не забивали на двоих больше трёх мячей.

Также в пользу низкой результативности свидетельствует то, что от результата встречи ничего не зависит. Тренеры сборных наверняка прибегнут к ротации и выделят игровое время молодёжи. Ведь «алая гвардия» уже никуда не денется с первого места в группе, а «зелёно-белая армия» — с предпоследнего.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Северная Ирландия — Дания 20 ноября 2023 года

Несмотря на то что игра состоится в Белфасте, сборная Дании выглядит фаворитом. Даже без Хойлунда и Эриксена на бумаге она смотрится на порядок предпочтительнее, чем «зелёно-белая армия». Северная Ирландия переживает трудные времена. Семь поражений в девяти матчах квалификации на Евро-2024 — это совсем несерьёзно. Впрочем, много голов не ждём. Статистика, травмы, а также история очных встреч предвосхищают невысокую результативность.

Ставка: победа Дании и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.03.