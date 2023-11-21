Экспресс на Евро-2024 с коэффициентом 8.80: армяне расстаются с мечтой

Тикнизян так и будет переживать за автогол. Францию ждёт сюрприз, а нидерландцы развлекутся.

21 ноября пройдут завершающие квалификацию на Евро-2024 матчи. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.80 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Хорватия — Армения

Хорватия, безусловно, является фаворитом предстоящего матча. Команда показала себя сильным игроком на международной арене, что подтверждается её последними выступлениями — победами в играх с Латвией со счётом 2:0 и 5:0. Встреча с Уэльсом, несмотря на поражение, также была достойной, ведь валлийская команда известна своими сильными сторонами.

Армения не показывает столь высоких результатов, упустив победу в последнем матче с Уэльсом на своём поле, а также проиграв Северной Македонии и даже Латвии до этого. Ничьи с командами, которые не являются лидерами европейского футбола, говорят о том, что армяне вряд ли смогут серьёзно играть на равных с соперником уровня Хорватии.

Учитывая всю собранную информацию и текущую форму команд, прогнозируется уверенная победа Хорватии в предстоящем матче. Возможно, что хорваты забьют несколько мячей, учитывая их результативность в предыдущих играх и с учётом слабой обороны Армении. Предлагаем ставку на индивидуальный тотал «шашечных» больше 2.5 мяча за 2.02.

Прогноз на матч Греция — Франция

Предстоящий матч между Грецией и Францией обещает быть одним из самых захватывающих в квалификации ЧЕ-2024. Несмотря на то что статистика последних игр обеих команд говорит о том, что «трёхцветные» имеют более убедительные результаты, включая крупную победу в матче с Гибралтаром со счётом 14:0 и победу над Шотландией 4:1, нельзя сбрасывать со счетов и стабильное выступление Греции, которая также демонстрирует хорошую форму, обыграв Ирландию и Новую Зеландию без пропущенных мячей.

Учитывая текущую форму команд и их последнюю очную встречу, которая завершилась минимальной победой Франции со счётом 1:0, можно предположить, что предстоящая игра будет полна тактических ходов и запомнится крепкой игрой в обороне со стороны обеих команд.

Тем не менее Греция выступает дома, и поддержка болельщиков может сыграть значительную роль в мотивации команды. Оборонительная тактика греков в сочетании с рациональным использованием контратак может создать проблемы для Франции, которая потеряла дополнительный стимул после досрочного выхода на ЧЕ-2024. Предлагаем поставить на «обе забьют» за 1.98.

Прогноз на матч Гибралтар — Нидерланды

Гибралтар на протяжении последних игр показывает ужасные результаты, потерпев разгромные поражения, в том числе и от самого соперника текущего матча. В свою очередь, Нидерланды демонстрируют куда более стабильные результаты, что делает их неоспоримыми фаворитами предстоящей встречи.

Анализируя предыдущие матчи, можно заметить, что Гибралтар имеет серьёзные проблемы в обороне, что подтверждается большим количеством пропущенных мячей. Нидерланды, напротив, обладают сильным составом и хорошей атакующей линией, что позволяет им часто и много забивать. Это явный показатель того, что в предстоящей игре голландцы смогут владеть инициативой и создавать много голевых моментов.

Учитывая всю статистику и текущую форму команд, мы делаем прогноз на уверенную победу Нидерландов. Ожидается, что матч пройдёт при полном доминировании гостей, и счёт может оказаться достаточно крупным. Вероятно, Гибралтар попытается сыграть от обороны, но его предыдущие игры, в том числе недавнее поражение от Франции со счётом 0:14, показывают, что даже такая тактика не спасёт от многочисленных атак соперника. Итоговый прогноз — победа гостей со счетом 6:0, поэтому поставим на тотал больше 5.5 мяча за 2.20.

Экспресс на матчи 21 ноября

Ставка 1: индивидуальный тотал Хорватии в матче с Арменией больше 2.5 мяча за 2.02.

Ставка 2: обе забьют в игре Греция — Франция за 1.98.

Ставка 3: тотал больше 5.5 мяча во встрече Гибралтар — Нидерланды за 2.20.

Общий коэффициент: 2.02 Х 1.98 Х 2.20 = 8.80.