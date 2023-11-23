Экспресс на КХЛ с коэффициентом 5.54: Кравец и Билялетдинов наберут очки

Пока футбол готовится к возвращению клубных чемпионатов, в регулярном сезоне КХЛ разгораются страсти. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.54 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Авангард»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Предстоящий матч между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» обещает быть напряжённым. Рассматривая последние игры обеих команд, можно заметить разный тренд: уфимцы показывают нестабильные результаты, в то время как омичи находятся в более устойчивой форме. Поражения «зелёных» в играх с «Нефтехимиком» (2:3) и «Спартаком» (2:6) свидетельствуют о возможных проблемах в обороне уфимской команды. Однако победа во встрече с «Ак Барсом» показывает, что есть потенциал для успеха.

С другой стороны, «Авангард» идёт на волне уверенных побед, включая последний матч с «Трактором», который омичи выиграли со счётом 2:1 ОТ. Этот успех подкрепляется рядом побед в предыдущих матчах, что делает «ястребов» более предпочтительными кандидатами на победу в предстоящей игре. С учётом текущей формы «Авангарда» и истории личных встреч наш прогноз — победа подопечных Кравца в матче за 2.10.

Прогноз на матч СКА — «Спартак»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Предстоящий матч между СКА и «Спартаком» обещает стать настоящей битвой гигантов на льду. Петербуржцы показывают стабильные результаты, одержав победы в последних шести встречах. «Спартак» же, несмотря на недавнее поражение в игре с «Локомотивом», также демонстрирует впечатляющую атакующую мощь. Встречи между СКА и «Спартаком» зачастую проходят в напряжённой борьбе и с непредсказуемым исходом. Несмотря на недавние успехи красно-белых в очных встречах нынешнего сезона, армейцы с Невы имеют все шансы взять реванш на домашнем льду.

Анализируя текущую форму команд и статистику последних встреч, можно предположить, что матч обречён на борьбу с минимальным преимуществом одной из сторон. СКА сумеет использовать свои шансы и добиться победы. Однако «Спартак» определённо не будет лёгкой добычей и вполне способен устроить сюрприз. Лучшим вариантом для ставки видится «обе команды забросят больше 1.5 шайбы» за 1.65.

Прогноз на матч «Куньлунь» — «Ак Барс»

«Куньлунь» показывает неплохие результаты в последних пяти матчах, одержав три победы. Это говорит о том, что пекинская команда находится в хорошей форме по собственным меркам и способна давать отпор даже более титулованным соперникам. С другой стороны, «Ак Барс» имеет неоднозначные результаты: одна победа и четыре поражения на этом же отрезке, что может свидетельствовать о нестабильности в казанской команде.

В очных встречах можно заметить доминирование «Ак Барса». Однако хоккей — игра непредсказуемая, и даже явные фавориты могут потерпеть поражение от аутсайдеров. С учётом того, что последняя игра между этими командами закончилась с крупным счетом в пользу «Ак Барса», «Куньлунь» будет стремиться взять реванш и показать, что он способен бороться на равных.

Казанцы показывают плохие результаты в последних встречах. Они проиграли четыре из пяти минувших матчей. Однако игра с «Куньлунем» выглядит отличной возможностью поправить статистику. Предлагаем поставить на победу «Ак Барса» за 1.60.

Экспресс на матчи 23 ноября

Ставка 1: победа «Авангарда» с учётом ОТ и буллитов в матче с «Салаватом Юлаевым» за 2.10.

Ставка 2: обе команды забросят больше 1.5 шайбы в игре СКА — «Спартак» за 1.65.

Ставка 3: победа «Ак Барса» во встрече с «Куньлунем» за 1.60.

Общий коэффициент: 2.10 Х 1.65 Х 1.60 = 5.54.