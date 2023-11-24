«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: яркий футбол от Клоппа и Гвардиолы

25 ноября состоится матч 13-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало – в 15:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Сити» можно с коэффициентом 1.78. В случае если победит «Ливерпуль», сыграет коэффициент 4.20. На ничью можно сделать ставку за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 25 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.75. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.54 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» (25.11.2023)

Настоящая классика АПЛ последних лет: «Сити» против «Ливерпуля». Да ещё и в тот момент, когда команды находятся на двух первых строчках в турнирной таблице. Пиршество для болельщиков!

«Ман Сити» в последнем туре оступился в игре с «Челси». Классный футбол в обе стороны, но провалы в обороне — это звоночек для Пепа Гвардиолы. Да, «Челси» в этом сезоне хорош в играх с топами, но «Сити» приучил нас, что если уж он играет на полную катушку — его не остановить. Впрочем, команда по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, да и осечка может быть досадным исключением из правила.

Тем более что в атаке у «Сити» всё в порядке. В последних шести матчах команда забивала не меньше двух голов. Эрлинг Холанд на Евро не вышел, так что никакого желания поберечься у норвежца не будет: можно сосредоточиться на клубных делах.

Что до «Ливерпуля», то команда вроде бы и в небольшой перестройке, но в то же время идёт на второй позиции, отставая от лидера всего на одно очко. А могла бы и вовсе лидировать, но случилась досадная оплошность в игре с «Лутоном». Впрочем, эту неприятность мерсисайдцы спокойно пережили, победив «Брентфорд» 3:0. Команда тоже на ходу, забивает много. Стоит обратить внимание на Луиса Диаса: сага с похищением его семьи благополучно завершилась, так что форвард сейчас на огромном душевном подъёме.

На что ставить в таком матче? С одной стороны, «Сити», конечно, фаворит. Играет дома, выглядит цельнее и сбалансированнее. Но в этом сезоне у подопечных Гвардиолы нет-нет да возникают проблемы в играх с равными себе: поражение от «Арсенала», ничья с «Челси». Вот и здесь полной уверенности в победе манкунианцев нет.

А вот в чём уверенность есть, так это в голах. Крайне редко и те, и другие уходят с поля, не забив хотя бы два мяча. И неважно, кто против этих команд выходит. Поэтому логично поставить на голы, причём не на 2.5, а на 3.5 гола. Сделать ставку на такой исход можно за 2.23 по линии Winline.

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Ставка: ТБ 3.5 гола за 2.23.

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