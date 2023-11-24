«Гол на миллион» от Winline: первые победители испытали удачу. Присоединяйся!

Букмекерская компания Winline продолжает акцию «Гол на миллион», в которой лучшие прогнозисты матчей РПЛ могут выиграть денежные призы. Первые три победителя уже получили шанс выиграть миллион рублей в перерывах Winline матчей тура РПЛ. Рассказываем, чем завершились их попытки. И помните: вы можете оказаться на месте этих счастливчиков!

«Гол на миллион» Фото: Пресс-служба Winline

«Гол на миллион»: что получилось у победителей?

Лучший прогнозист по итогам месяца получает шанс за 60 секунд нанести три удара по пустым воротам. Чем сложнее точка удара, тем выше возможный выигрыш. Чтобы выиграть миллион, нужно попасть в пустые ворота с угла поля.

Свои шансы выиграть миллион рублей получили уже три победителя по итогам месяца. В августе лучшим стал Евгений Фесюк из Реутова. Он получил шанс выиграть приз на матче «Краснодар» — «Спартак». К сожалению, поразить цели ему не удалось.

По итогам сентября лучшим стал болельщик «Спартака» Андрей. Ему выпал шанс выиграть приз в перерыве матча любимой команды. Две первых попытки оказались неудачными, зато с точки пенальти удачливый прогнозист был точен. Он получил 11 000 рублей!

В октябре лучшим стал Артём Головин из Тамбова. Его звёздный час пришёлся на матч «Зенит» – «Краснодар». Участник был близок к цели во всех трёх попытках, но везения не хватило.

Как принять участие в акции «Гол на миллион»?

Ты тоже можешь оказаться на месте лучшего прогнозиста и выиграть миллион рублей в перерыве Winline матча тура РПЛ. Регистрируйся на сайте, оставляй прогнозы на матчи РПЛ и зарабатывай очки в свою копилку. Да, кстати, очки можно удвоить: для этого достаточно сделать депозит на сайте Winline.

Награды получают победители каждой недели и каждого месяца. Первая десятка по итогам недели награждается фрибетами на сумму от 1000 до 10 000 рублей, а также получает билеты на Winline матч тура РПЛ. Ну а победитель месяца имеет возможность выиграть миллион рублей, забив самый крутой гол в своей жизни! Кстати, участники, занявшие второе и третье места по итогам месяца, тоже не останутся без наград: они получат смартфон и игровую приставку, соответственно.

Смотри матчи РПЛ, регистрируйся на сайте, побеждай в конкурсе прогнозов и забей свой гол на миллион! Всем удачи!

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