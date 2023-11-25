«Эвертон» — «МЮ». Эрик тен Хаг в тяжёлой ситуации

26 ноября состоится матч 13-го тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «красных дьяволов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «ирисок» оценивается в 2.70. На ничью дают коэффициент 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «МЮ» 26 ноября 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра «Эвертон» — «МЮ» может получиться результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен за 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.64.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «МЮ» (26.11.2023)

Игра 13-го тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт 26 ноября на стадионе «Гудисон Парк». Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск. «Ириски» на днях были лишены 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей. В один миг они откатились в зону вылета, поскольку теперь в активе у команды всего четыре очка.

«Эвертон» выпустил официальное заявление, в котором выразил разочарование от подобного решения. Руководство планирует подать апелляцию и добиться его отмены, но пока «синим» предстоит привыкать к статусу аутсайдера.

А ведь подопечные Шона Дайча в последнее время набрали отличную форму. Они записали в актив 10 очков в пяти последних встречах АПЛ. «Эвертон» победил «Борнмут» (3:0), «Вест Хэм» (1:0), «Кристал Пэлас» (3:2), матч с «Брайтоном» (1:1) завершил вничью, а уступил на выезде «Ливерпулю» (0:2).

Нужно прибавлять «ирискам» в домашних матчах — в шести играх в текущем сезоне АПЛ им удалось одержать всего одну победу. Основная проблема тренерского штаба под управлением Шона Дайча заключается в слабом позиционном нападении. Только пять мячей забили «ириски» на «Гудисон Парк».

Судя по интервью футболистов «Эвертона», они быстро пришли в норму после снятия с команды 10 очков и готовы бороться за сохранение места в АПЛ. Любопытно, что в чемпионате Англии случилась только одна история, в которой аутсайдер избежал вылета, набрав всего четыре очка по результатам 12 туров. Это были «ириски» в сезоне-1994/1995.

В минувшем туре «Эвертон» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 3:2. Забитыми голами отметились Виталий Миколенко, Абдулайе Дукуре и Идрисса Гейе. Подопечные Шона Дайча традиционно жёстко вступали в отбор и получили четыре предупреждения.

«Манчестер Юнайтед» одержал две победы в последних пяти встречах с учётом всех соревнований. Он обыграл «Фулхэм» (1:0) и «Лутон Таун» (1:0), а уступил «Ман Сити» (0:3), «Ньюкаслу» (0:3) и «Копенгагену» (3:4). Таким образом, подопечные Эрика тен Хага пропустили 10 мячей за столь короткий отрезок.

Возникли у наставника «красных дьяволов» проблемы — необходимо найти замену выбывшим из-за травм Кристиану Эриксену и Расмусу Хойлунду. Вновь все надежды «МЮ» в атаке будут связаны с португальцем Бруну Фернандешем. Он забил в текущем сезоне АПЛ три мяча и сделал две результативные передачи.

Инсайдеры сообщают, что решил покинуть «МЮ» в зимнее трансферное окно защитник Рафаэль Варан. Интерес к подписанию контракта с футболистом проявляет мюнхенская «Бавария». Эрик тен Хаг не желает терять опытного игрока, поскольку хочет сохранить костяк своей команды, чтобы у «красных дьяволов» были шансы по итогам сезона АПЛ попасть в зону Лиги чемпионов.

На стороне команды Шона Дайча запредельная мотивация футболистов и безусловная поддержка болельщиков. Кроме того, дома «ириски» пропустили всего шесть мячей и действуют в обороне уверенно. В последних матчах АПЛ они набрали хороший ход и три тура подряд не проигрывают.

«МЮ» пока нестабилен и испытывает проблемы при создании и реализации опасных моментов на выезде. Он забил всего пять мячей в гостях. Предположим, что «Эвертон» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, за 2.82.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «МЮ» 26 ноября 2023 года

«Эвертон» находится в сложной ситуации после снятия 10 очков. Тем не менее «ириски» прибавили в общекомандном взаимодействии и не уступили в четырёх из пяти последних встреч АПЛ. Рекомендуем рассмотреть ставку, что подопечные Шона Дайча не проиграют и тотал будет меньше 2.5 мяча, за 2.82.

Ставка: «Эвертон» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.82.