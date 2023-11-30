Экспресс на футбол с коэффициентом 6.40: Лукаку и Салах устроят голевое пиршество

«Рома» и «Ливерпуль» в 5-м туре встретятся с уступающими в классе соперниками. Будет весело!

Скоро определятся все участники плей-офф еврокубков, а пока нас ждёт 5-й тур Лиги Европы и Лиги конференций. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.40 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — ЛАСК

«Ливерпуль» показывает стабильные результаты в последних матчах, за исключением небольшого сбоя в игре с «Тулузой» (2:3). Ничья с «Манчестер Сити» и уверенная победа во встрече с «Брентфордом» говорят о том, что команда Юргена Клоппа в хорошем состоянии и способна доминировать на поле. ЛАСК, в свою очередь, также не показывает себя слабой стороной, однако поражение от «Блау-Вайс» в гостях может свидетельствовать о некоторых проблемах в игре. Учитывая домашние стены и поддержку английских болельщиков, «Ливерпуль» обладает дополнительным преимуществом.

В предыдущей встрече команд в сентябре англичане уже обыгрывали ЛАСК со счётом 3:1, что добавляет уверенности в их сегодняшней победе. Анализируя игровые схемы и составы, можно предположить, что «Ливерпуль» будет контролировать ход матча, иметь преимущество во владении мячом и создаст больше голевых моментов. ЛАСК, возможно, будет пытаться играть от обороны с надеждой на контратаки, но защитные редуты хозяев выглядят достаточно надежно.

Исходя из всего вышеизложенного, наиболее вероятным кажется сценарий, при котором «Ливерпуль» одержит уверенную победу. С учётом атакующего стиля и квалификации игроков «красных» ожидается, что голы забьют ключевые игроки команды, которые уже не раз показывали свою результативность. Рекомендуем поставить на тотал больше 3.5 мяча за 1.90.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Легия»

Предстоящий матч Лиги конференций обещает быть захватывающим, ведь «Астон Вилла» и «Легия» рассчитывают на продолжение борьбы в турнире. Обе команды показали себя в последних играх с хорошей стороны, но результаты «львов» выглядят убедительнее. Это подтверждается победами над своими более именитыми соперниками, включая три очка в матче с «Тоттенхэмом» (2:1). «Легия», несмотря на ничью с «Вартой» и поражение от «Стали», показала, что может бороться и добывать результат в сложных матчах.

Предыдущая встреча команд завершилась победой «Легии» со счётом 3:2, однако условия сегодняшнего матча отличаются, и «Астон Вилла» наверняка постарается воспользоваться домашним преимуществом и отыграться за поражение. Учитывая текущую форму команд, мотивацию «львов» после неудачного предыдущего матча с польской командой и поддержку домашних трибун, можно предположить, что они смогут диктовать условия и в итоге добьются победы. Ожидается, что матч будет напряжённым, но английская команда покажет более стабильный и результативный футбол.

Прогнозируется минимальное преимущество хозяев поля, возможно, победа со счётом 2:1. Ключевым фактором может стать тотальное превосходство при исполнении стандартных положений и в контроле мяча со стороны бирмингемцев. Предлагаем ставку на победу «львов» и тотал больше 2.5 мяча за 1.82.

Прогноз на матч «Серветт» — «Рома»

«Серветт» показывает отличные результаты на домашней арене, одержав победы в последних четырёх матчах, в том числе с такими сильными соперниками, как «Базель» и «Грассхоппер». Однако стоит учитывать, что «Рома» является командой более высокого уровня, и в предыдущей очной встрече она одержала разгромную победу со счётом 4:0.

С другой стороны, «Рома» в последних матчах проявила и некоторую нестабильность, потеряв очки в римском дерби с «Лацио» и уступив «Славии» в Лиге Европы. Однако победа над «Удинезе» со счётом 3:1 показывает, что команда Жозе Моуринью снова находится в хорошей форме и способна демонстрировать результативный футбол.

Итальянская команда обладает более квалифицированным составом. Предположим, что «Рома» благодаря своему опыту и классу всё же сможет выиграть. Коэффициент на победу римлян — 1.85.

Экспресс на матчи 30 ноября

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче «Ливерпуль» — ЛАСК за 1.90.

Ставка 2: победа «Астон Виллы» в матче с «Легией» и тотал больше 2.5 мяча за 1.82.

Ставка 3: победа «Ромы» в матче с «Серветтом» за 1.85.

Общий коэффициент: 1.90 Х 1.82 Х 1.85 = 6.40.