«Ливерпуль» — ЛАСК: Клопп обеспечит выход в плей-офф малой кровью

30 ноября состоится матч 5-го тура Лиги Европы «Ливерпуль» — ЛАСК. Начало – в 23:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.13. В случае если победит ЛАСК, сыграет коэффициент 20.00. На ничью можно сделать ставку за 9.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ливерпуль» — ЛАСК 30 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — ЛАСК будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.24 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Ливерпуль» — ЛАСК (30.11.2023)

«Ливерпуль» откровенно прохлаждается на групповом этапе Лиги Европы, соперники у команды Юргена Клоппа гораздо ниже уровнем. Да, наверное, мерсисайдцы не привыкли выступать во втором по рангу турнире, но перестройка команды — вещь болезненная. После четырёх туров «Ливерпуль» пока не обеспечил себе проход в следующую стадию — всему виной выездное поражение от «Тулузы» (2:3), но нет сомнений, что задача будет решена уже в ближайшем туре.

Ротация наверняка будет: три дня назад команда Клоппа сыграла вничью с «Манчестер Сити», а на выходных её ждёт встреча с «Фулхэмом» в рамках АПЛ. «Ливерпуль» сейчас борется за чемпионство в Англии, поэтому встреча с ЛАСКом выглядит как проходная. Но матч с «Тулузой» должен предостеречь от расслабленности, да и болельщики на «Энфилде» не позволят команде прохлаждаться.

ЛАСК, несмотря на не самые успешные выступления, ещё не потерял шансы на плей-офф. Лига конференций тоже может стать продолжением еврокубкового сезона. Пока у австрийцев три очка: их принесла домашняя победа над бельгийским «Юнионом». Чтобы пройти дальше, нужно набирать очки, но в Англии на это рассчитывать будет очень сложно.

В первом матче в Австрии «Ливерпуль» победил 3:1. Причём ЛАСК открыл счёт, здорово разыграв стандарт. Счастье австрийцев длилось целый тайм, но во втором игровом отрезке мерсисайдцы включили повышенные обороты и забили трижды. Предполагаем, что нечто подобное ждёт нас и на «Энфилде». Открытый футбол, много голов, практически все мячи будут забиты в ворота ЛАСКа. Рекомендуем ставку на победу «Ливерпуля» и ТБ 3.5 мяча. Такой исход аналитики Winline оценили в 2.00.

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Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 3.5 мяча за 2.00.

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