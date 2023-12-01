В сантиметрах от миллиона! Болельщик был близок к главному призу в акции Winline

Акция «Гол на миллион» от букмекера Winline набирает обороты! В 15-м туре РПЛ случилась битва лидеров — «Зенит» против «Краснодара». Но на «Газпром Арене» было жарко не только в 90 игровых минут, но и в перерыве встречи. Всё дело в том, что свой шанс выиграть миллион рублей получил лучший прогнозист матчей РПЛ по итогам октября.

Что такое «Гол на миллион»?

«Гол на миллион» — это крутая акция от букмекера Winline, в которой участники делают ставки на матчи РПЛ. Лучшие прогнозисты получают ценные призы, а самый удачливый участник по итогам месяца имеет шанс выиграть миллион рублей. Для этого ему нужно продемонстрировать свои футбольные умения.

Что получилось у победителя в октябре?

Удачливее всех в октябре оказался Артём Головин из Тамбова. В перерыве Winline матча 15-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» он получил возможность выиграть миллион. Для этого ему нужно был с трёх попыток забить гол в пустые ворота с заранее выбранных им трёх точек в течение 60 секунд. Точки участник выбрал сам: чем сложнее удар — тем выше приз. К примеру, точный удар от углового флажка мог принести участнику заветный приз в 1 млн рублей.

Артём сделал ставку на точки, гол с которых принёс бы ему 1 миллион, 100 и 50 тысяч рублей. К сожалению, все три попытки оказались неточными. Любопытно, что ближе всего к успеху болельщик был в попытке на миллион: мячу не хватило буквально нескольких сантиметров, чтобы оказаться в воротах.

Миллион выиграть не удалось, но Артём Головин увёз с собой из Санкт-Петербурга утешительные призы и яркие эмоции от матча лидеров РПЛ и возможности выйти на поле и испытать свою удачу.

Как стать победителем акции «Гол на миллион»?

Шанс выиграть миллион рублей есть у каждого участника, неважно, когда ты присоединишься: главный приз разыгрывают каждый месяц. Регистрируйся на сайте, оставляй прогнозы на матчи РПЛ и зарабатывай заветные очки. А если сделать депозит на сайте Winline, то твои очки удвоятся: неплохой шанс войти в число победителей.

Призы вручают каждую неделю. 10 лучших прогнозистов недели получают фрибеты от Winline и билеты на главный матч тура РПЛ. Но самый главный зачёт — зачёт месяца! Участники, занявшие второе и третье места, получат смартфон и игровую приставку, ну а лучший прогнозист получит супершанс выиграть миллион рублей в перерыве Winine матча тура!

Смотри матчи РПЛ, регистрируйся на сайте, делай прогнозы, побеждай, забивай и выигрывай миллион!

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