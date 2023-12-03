«Локомотив» — «Зенит»: Семак приехал за реваншем

3 декабря состоится матч 17-го тура РПЛ «Локомотив» – «Зенит». Начало – в 16:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 2.03. В случае если победит «Локомотив», сыграет коэффициент 3.65. На ничью можно сделать ставку за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» 3 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» — «Зенит» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (03.12.2023)

«Локомотив» в этом сезоне нестабилен. Команда чередует хорошие встречи с посредственными, стабильности нет. В последнем туре «Локомотив» умудрился упустить преимущество в два гола в матче с «Крыльями Советов» уже в добавленное время. Впрочем, этим команда Михаила Галактионова и опасна — никогда не знаешь, какой сегодня у неё день.

А обходиться в этот раз придётся без тренера и капитана. Михаил Галактионов и Дмитрий Баринов раскритиковали судей после матча с самарцами и получили дисквалификации. Большая потеря для железнодорожников. Зато к игре должен быть готов Артём Дзюба. Все знают, как принципиальны матчи против «Зенита» для форварда. Так что болельщики москвичей вправе ждать от него яркой игры. Ну и не будем забывать, что в первом круге Дзюба и компания обыграли «Зенит» (2:1).

Действующий чемпион на старте второго круга вернул себе первенство в турнирной таблице. «Зенит» долго дышал в спину «Краснодару», методично собирая очки, и дождался-таки осечки конкурента. В последнем туре команда Сергея Семака уверенно, на классе победила «Сочи» (3:0). «Зенит» много забивает, уровень группы атаки сине-бело-голубых очень высок. Да и оборона петербуржцев выглядит увереннее, чем у соперника.

Реваншистские настроения в «Зените» наверняка есть, да и терять лидерство перед уходом на зимние каникулы в Санкт-Петербурге не намерены. Не будем забывать и о дисквалификациях в составе «Локомотива». Кажется, исход матча очевиден. Рекомендуем поставить на победу «Зенита». Сделать ставку на такой исход можно за 2.03 по линии Winline.

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Ставка: победа «Зенита» за 2.03.

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