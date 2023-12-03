«Динамо» — «Рубин». Тюкавин и Смолов сломают «автобус» Рахимова

Казанцы не пропускают шесть матчей кряду. Бело-голубые не дадут им пойти на рекорд.

4 декабря состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Рубин». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.75. Успех казанцев оценён в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Рубин» 4 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата России «Динамо» — «Рубин» (04.12.2023)

Совсем скоро наступит зимний перерыв, но у команд ещё есть время провести пару туров. 4 декабря состоится встреча, которая закроет программу 17-го тура Российской Премьер-Лиги. На стадионе «ВТБ Арена» в Москве местное «Динамо» примет «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

В последних пяти турах в чемпионате России «Динамо» потеряло очки только во встречах с «Локомотивом» (0:0) и «Сочи» (3:3). В обоих случаях оно выступало на выезде. Победили подопечные Марцела Лички сначала «Урал» (2:1), а затем «Оренбург» (2:0) и ЦСКА (3:2).

Отдельного внимания заслуживает матч с армейцами. К 50-й минуте бело-голубые проигрывали — 1:2, но затем включился и помог своей команде переломить ход игры Константин Тюкавин. Он забил мяч и отдал результативную передачу, которую превратил в гол Бителло.

Прервав длительную голевую засуху, талантливый 21-летний нападающий обрёл уверенность в себе и набрал прекрасную форму. Во всех четырёх последних играх в РПЛ Тюкавин забивал голы. Недавно бело-голубые на своём официальном сайте объявили о продлении контракта с ним. Новое трудовое соглашение рассчитано до лета 2028 года.

На матч 1/4 финала Кубка России с «Зенитом» (1:0) Тюкавин ожидаемо вышел в стартовом составе. Игра протекала на равных скоростях до тех пор, пока главный судья встречи Павел Кукуян не удалил хавбека «Динамо» Хорхе Карраскаля. Бывшие арбитры Игорь Федотов и Сергей Лапочкин в один голос заявили, что вторая жёлтая карточка колумбийцу была показана ошибочно. На повторе видно, что он сыграл в мяч.

Марцел Личка отреагировал на удаление нестандартно. На 73-й минуте он выпустил Фёдора Смолова вместо Тюкавина. 33-летнему форварду потребовалась всего одна минута для того, чтобы забить. Он сам же разогнал атаку и после прострела Муми Нгамалё нанёс удар в левый нижний угол ворот. Победный гол он посвятил новорождённой дочке.

«Рубин» тоже подходит к грядущему матчу в весьма неплохой форме. Приобретённые под самый занавес трансферного окна новобранцы ощутимо улучшили глубину и качество состава команды из Казани. Она стала демонстрировать более собранную игру в защите и чаще цепляется за очки.

В последних шести играх в РПЛ подопечные Рашида Рахимова не пропустили ни одного мяча. Они сыграли вничью с ЦСКА (0:0), победили «Ахмат» (1:0), «Балтику» (1:0), «Урал» (1:0), «Сочи» (2:0) и «Факел» (1:0). Лучше сухая серия у клуба была только в 2009 году, когда он сыграл семь матчей подряд «на ноль».

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец отметил, что рациональная игра «Рубина» в обороне стала камнем преткновения для многих соперников. За счёт прагматичной стратегии Рахимова казанцы поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице. Отставание от идущего на третьем месте «Динамо» составляет три очка.

С другой стороны, уровень соперников у «Рубина» в последних шести турах в РПЛ был ниже, чем у московского «Динамо». Обыграли подопечные Рашида Рахимова располагающиеся в нижней части турнирной таблицы команды, а с ЦСКА вничью сыграли на домашнем стадионе.

При таком раскладе напрашивается ставка на победу бело-голубых и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.10. Когда надо сыграть от обороны, «Динамо» умеет защищаться не хуже «Рубина». Несмотря на игру в меньшинстве, оно позволило «Зениту» за 90 минут нанести всего лишь один удар в створ.

Складывается впечатление, что бело-голубым пошло на пользу то, что Валерий Карпин не вызвал в расположение национальной команды на ноябрьские сборы ни одного футболиста из их состава. Во-первых, Личка хорошо подготовил своих подопечных. Во-вторых, у футболистов, в частности у Тюкавина, появился дополнительный стимул — доказать свою состоятельность.

После матча с «Зенитом» российский тренер Игорь Шалимов заявил, что москвичи становится солиднее в плане баланса в игре. Он отметил, что уже нет ситуации, когда из-за крена в атаку пропускаются контратаки. Также специалист подчеркнул, что отлично проявляет себя Тюкавин, а Смолов забил великолепный гол.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Рубин» 4 декабря 2023 года

После небольшой международной паузы «Динамо» вошло во вкус. Многие отмечают, что у бело-голубых собрался шикарный состав и что с Личкой они вполне могут побороться за медали. Победы во встречах с ЦСКА и «Зенитом» внушают уверенность, что так и есть. «Рубин» тоже заметно прибавил в осенней части сезона. Он обрёл отличную крепость в обороне, но вряд ли это поможет избежать поражения в предстоящем матче. У москвичей больше ресурсов, а также сбалансированнее и качественнее рисунок футбола, чем у казанцев. Немаловажно и то, что игра пройдёт на домашней арене.

Ставка: победа «Динамо» и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.10.