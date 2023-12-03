«Авангард» — «Амур». У Ткачёва, Буше и Спунера полно энергии

Если кто-то верит, что в один момент первое звено омичей перестанет тащить — они ошибаются!

4 декабря состоится матч КХЛ «Авангард» — «Амур». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу омичей можно с коэффициентом 1.53. Шансы хабаровчан оценили в 4.90. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Амур» 4 декабря 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Авангард» — «Амур» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Ставки на победу омичей с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.31. Поставить на то, что выиграют матч хабаровчане, можно за коэффициент 3.45.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Амур» (04.12.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 декабря 2023, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

В разгаре регулярный сезон КХЛ. 4 декабря «Авангард» сыграет с «Амуром» на стадионе «G-Drive Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 16:30 мск. Последнюю очную встречу «тигры» выиграли (5:1), сумеют ли «ястребы» взять реванш?

Омичи в минувшем матче победили дома «Нефтехимик» (4:3 Б). Начало встречи подопечные Михаила Кравца провалили, позволив нижнекамцам диктовать свои условия. Лишь в третьем периоде «ястребы» перехватили инициативу. В основное время матча победителя определить не удалось, а по буллитам выиграл «Авангард».

На послематчевой пресс-конференции Михаил Кравец рассказал, что его совершенно не устроили действия команды в первом и втором периодах. В этот раз удалось отыграться со счёта 1:3 и победить, но постоянно рассчитывать на такое нельзя. Наставник обещал провести разбор ошибок и сделать выводы, чтобы избежать повторения негативного сценария.

«Авангард» находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 51 очко. Клуб выиграл 24 встречи из 36. Стоит отметить, что на домашней арене «ястребы» провели 18 игр, в которых одержали 15 побед.

В последних пяти встречах подопечные Михаила Кравца выступают уверенно. Они победили дважды «Нефтехимик» (4:1 и 4:3 Б), «Трактор» (2:1 ОТ), «Витязь» (4:1), а уступили «Салавату Юлаеву» (1:3). Четыре матча завершились тоталом меньше 5.5 шайбы.

В последнее время «Авангард» ведёт себя активно на трансферном рынке. Клуб совершил несколько серьёзных обменов. В «Адмирал» отправился защитник Либор Шулак, а омичи получили денежную компенсацию. Недавно в команду из Владивостока перебрался и голкипер «ястребов» Василий Демченко.

Этими трансферами реформирование состава «Авангарда» не завершилось. Клуб из Омска и защитник Зият Пайгин расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. В текущем сезоне игрок провёл 20 матчей и сделал одну результативную передачу. Хоккеист уже нашёл новый клуб — это «Сибирь».

«Амур» в минувшем матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл дома у минского «Динамо» (2:1). Шайбы за хабаровчан забросили Кирилл Капустин и Кирилл Панюков. Матч прошёл в борьбе. «Тигры» были лучше готовы физически и провели 32 силовых приёма, а «зубры» – всего 16.

Стоит отметить, что подопечные Андрея Мартемьянова очень плохо выступают в последнее время на выезде. Они одержали только одну победу в пяти встречах в гостях. Обыграли «Сочи» (3:1), а уступили «Торпедо» (2:4), «Салавату Юлаеву» (1:4), ЦСКА (1:2) и «Нефтехимику» (0:4). Все матчи завершились тоталом меньше 6.5 шайбы.

«Авангард» находится в хорошем игровом тонусе. В полном порядке первое звено: Владимир Ткачёв, Райан Спунер и Рид Буше. В свою очередь, «Амур» плохо выступает на выезде в последнее время. Рассмотрим ставку на то, что «ястребы» победят и тотал будет меньше 6.5 шайбы, за коэффициент 2.17.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Амур» 4 декабря 2023 года

Михаил Кравец нашёл оптимальное сочетание в звеньях. Лидеры клуба из Омска набрали отличную форму — Владимир Ткачёв занимает второе место в списке лучших бомбардиров текущего сезона. У него в активе 51 очко. Судя по последним результатам команд, ждать больше пяти заброшенных шайб не стоит. Кроме того, в минувшем очном матче «Амур» выиграл (5:1), пришла пора взять реванш! «Тигры» слабо выступают на выезде, поэтому рекомендуем ставку на победу «Авангарда» и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.17.

Ставка: победа «Авангарда» и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.17.