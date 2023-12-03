«Торино» — «Аталанта». Юрич пожалеет, что упустил Миранчука

В таких матчах россиянин вполне может получить шанс выйти на поле. У «быков» всё плохо, а с Алексеем было лучше.

4 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех туринцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Торино» — «Аталанта» 4 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Торино» — «Аталанта» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Аталанта» (04.12.2023)

Чемпионат Италии в самом разгаре. На 4 декабря запланирована встреча, которая закроет программу 14-го тура. На стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине местный «Торино» примет «Аталанту». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Главный арбитр — Марко Пиччинини.

«Быки» далеко не первый год занимают нишу в середине турнирной таблицы Серии А. Последние два розыгрыша первенства они закончили на 10-й строчке, а в текущем располагаются на 12-м месте. Негативно отразилось на туринцах то, что в преддверии этого сезона у них закончилось соглашение как раз с «Аталантой» по аренде Алексея Миранчука.

Иван Юрич неоднократно заявлял, что клубу не хватает таких футболистов, как бывший полузащитник «Локомотива». После расставания с россиянином креативность и результативность атакующей линии «гранатовых» сильно снизились. В 13 матчах в чемпионате Италии они забили только 10 мячей, причём бóльшая их часть пришлась на долю аутсайдеров.

Победили «быки» располагающиеся в нижней части турнирной таблицы команды — «Дженоа» (1:0), «Салернитану» (3:0), «Лечче» (1:0) и «Сассуоло» (2:1). Уступили они «Милану» (1:4), «Лацио» (0:2), «Ювентусу» (0:2), «Интеру» (0:3) и «Болонье» (0:2). Бросается в глаза, что во встречах с сильными соперниками туринцы много пропустили.

Летом «Торино» приобрёл у московского «Динамо» центрального 21-летнего защитника Сабу Сазонова. Трансфер должен был усилить оборону клуба, но у грузина возникли большие проблемы с адаптацией. В составе «быков» он принял участие только в трёх неполных матчах. Сейчас грузин травмирован.

Причём во встрече 9-го тура с «Интером» Сазонов вынужденно вышел на замену, так как тяжёлую травму получил Перр Схюрс. После появления грузина на поле «Торино» пропустил три мяча. Голландец выбыл до конца года, что должно было положительно отразиться на игровом времени Сабы, но этого не произошло. Юрич перекроил оборону, спустив в защиту хавбека — Адриена Тамеза.

«Аталанта», в свою очередь, располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от занимающей пятое место «Ромы» составляет всего одно очко. В последних девяти турах в первенстве бергамаски уступили «Лацио» (2:3), «Интеру» (1:2) и «Наполи» (1:2). Также они сыграли вничью с «Ювентусом» (0:0) и «Удинезе» (1:1).

Подопечные Джан Пьеро Гасперини потеряли довольно много очков, но неудачным выступлениям в первенстве есть логичное объяснение. Во-первых, в соперниках было много сильных команд. Во-вторых, немало сил «богиня» потратила для того, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Бергамаски досрочно выиграли группу. Они победили «Ракув» (2:0), «Спортинг» (2:1) и «Штурм» (1:0). Вничью «Аталанта» сыграла со австрийцами (2:2) и португальцами (1:1). В трёх из этих встреч Гасперини выделил игровое время Миранчуку, но немного. Суммарно россиянин провёл на поле 53 минуты и не отметился результативными действиями.

Пока не совсем понятно, почему бергамаски не продали Алексея в «Торино» или в другой клуб. Как и ранее, Гасперини очень редко выпускает на поле футболиста. Недавно появились слухи о том, что «Аталанта» готова отдать россиянина в аренду, но вскоре последовало опровержение.

Сообщается, что в услугах Миранчука заинтересованы несколько клубов Серии А. Многие, в частности бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, считают, что Алексею нужно уходить из «Аталанты» зимой. Бергамаски прекрасно справляются без россиянина. Они демонстрируют классный командный футбол и преуспевают в различных турнирах.

Поставить на то, что «Аталанта» одержит победу в грядущем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50. «Гранатовые» умеют удивлять. В прошлом сезоне они неоднократно сенсационно отнимали очки у фаворитов, но в этом дела у команды идут совсем плохо.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Торино» — «Аталанта» 4 декабря 2023 года

У «Аталанты» лучше результаты, а также больше ресурсов, чем у «Торино». Всецело на её стороне история очных встреч. В пяти из семи последних бергамаски одержали победы. Две другие игры ознаменовались ничейными исходами. В этом сезоне туринцы очень мало забивают и при этом много пропускают в матчах с сильными соперниками.

Ставка: победа «Аталанты» за коэффициент 2.50.