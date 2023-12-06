«Металлург» — «Торпедо». Андрей Разин остановит Игоря Ларионова

7 декабря состоится матч КХЛ «Металлург» — «Торпедо». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 2.07. Шансы нижегородцев оценили в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Металлург» — «Торпедо» 7 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Металлург» — «Торпедо» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.45. Поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, можно за 1.65. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Торпедо» (07.12.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 декабря 2023, четверг. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

С каждым днём ситуация в регулярном сезоне КХЛ становится всё более острой. На 7 декабря запланировано большое количество матчей. В одном из них «Металлург» на «Металлург-Арене» будет принимать «Торпедо». Начало игры не ранее 17:00 мск.

«Магнитка» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 55 очков. Ровно столько же у «Авангарда», который лишь по дополнительным показателям уступает магнитогорцам. Всего за 40 матчей регулярного сезона «лисы» одержали 25 побед, причём 20 из них были добыты в основное время.

Подопечные Разина давно привыкли к тренерской тактике, хотя в самом начале розыгрыша часто допускали осечки. Теперь «Металлург» является самой результативной командой на Востоке – 124 заброшенные шайбы. Правда, никуда не делись проблемы с защитой, которая является слабым местом у Андрея Владимировича. Поэтому клуб пропустил 101 гол.

Недавно прервалась победная серия «Магнитки», которая насчитывала 11 матчей. Но на этой дистанции из достойных соперников можно выделить лишь «Ак Барс» (3:0) и «Спартак» (3:1). Все остальные были вполне проходными. В последних же трёх встречах «лисы» потерпели поражения. Они проиграли «Барысу» (2:5), СКА (2:3 Б) и ЦСКА (0:3).

Андрей Разин прокомментировал поражение во встрече с армейцами. По его словам, это был один из худших матчей этого сезона для команды. Тренер объяснил, что пришлось тратить невероятное количество сил, чтобы преодолеть плотную оборону соперника. Также недавно был оформлен переход экс-нападающего «Северстали» Даниила Вовченко в стан «лис». Бывший тренер «сталеваров» постепенно перетягивает некоторых своих подопечных. Но только тех, в ком нуждается.

«Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды 49 очков, и она отстаёт от лидирующего «Спартака» на пять очков. В текущем сезоне нижегородцы провели уже 39 матчей, в которых одержали 23 победы, причём 20 из них добыли в основное время.

Игорь Ларионов старается придерживаться своих предпочтений в атакующей схеме. В текущем сезоне «Торпедо» забросило 115 шайб, а пропустило – 90. Во втором звене образовалась неплохая пара форвардов – Летунов — Атанасов. Оба нападающих набрали по 37 очков по системе «гол+пас».

С конца сентября нижегородцы не могли выиграть три или больше матчей подряд. Наконец-то удалось прервать эту неприятную серию. Подопечные Ларионова победили в трёх последних встречах кряду. За это время они обыграли «Локомотив» (3:2 Б), московское «Динамо» (4:1) и «Ладу» (4:2).

Со стороны может показаться, что Игорь Николаевич почувствовал себя всемогущим. Иначе как объяснить его недавнее признание в том, что он мечтает создать самую легендарную азиатскую тройку в истории КХЛ. Для этого руководство недавно объявило о переходе в состав «Торпедо» Олега Ли. По словам Ларионова, он планирует создать тройку из Яна, Ли и Ю Сато. Интересно посмотреть, что из этого выйдет.

«Металлург» сам по себе является очень неприятным соперником для «Торпедо». «Магнитка» выиграла 8 из 10 последних очных встреч, а те, в которых побеждали нижегородцы, завершались за пределами основного времени. Получится ли на этот раз переломить статистику? Думается, вряд ли. Зато команды могут выложиться на все 100%, ведь это последние игры перед перерывом. Предлагаем поставить на то, что «Металлург» не проиграет и тотал будет больше 4.5 шайбы, за 2.10.

Прогноз и ставки на матч «Металлург» — «Торпедо» 7 декабря 2023 года

Подопечные Андрея Разина на спаде и проиграли три последние встречи, а «Торпедо», наоборот, одержало победы в трёх матчах подряд. Если «Магнитка» хочет уйти на перерыв в качестве лидера Восточной конференции и завершить серию поражения, то должна выложиться на максимум. В свою очередь, «Торпедо» уже занимается новыми приобретениями, а также теряет некоторых хоккеистов. Плюс ко всему у нижегородцев очень неприятная статистика очных встреч с «лисами». Кажется, она не улучшится. Предлагаем ставку на то, что «Металлург» не проиграет и тотал будет больше 4.5 шайбы.

Ставка: «Металлург» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.