«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: дела у Почеттино всё лучше

6 декабря состоится матч 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Челси». Начало – в 23:15 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 2.43. В случае если победит «Манчестер Юнайтед», сыграет коэффициент 2.90. На ничью можно сделать ставку за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 6 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.29. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.59 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» (06.12.2023)

«Манчестер Юнайтед» после 14 туров занимает седьмое место в таблице АПЛ, имея 24 очка в активе. От места в зоне Лиги чемпионов «МЮ» отстаёт на пять очков. Манкунианцам не хватает стабильности: если с середнячками очки более-менее команда ещё собирает, то в матчах с сильными командами у Эрика тен Хага больше проблемы. Вот и в прошлом туре «МЮ» уступил «Ньюкаслу» (0:1).

Не лучше дела и в Лиге чемпионов. После пары «привозов» Андре Онана матч с «Галатасараем» завершился ничьей (3:3). Теперь манкунианцев может вывести в следующий раунд только победа над «Баварией». И это при условии, что всё сложится как надо и в параллельной игре. Тучи над голландским специалистом сгущаются. Впрочем, есть и объективные причины неудач в виде травм. Они «Юнайтед» просто замучили.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков. Казалось бы, команда Маурисио Почеттино ниже в турнирной таблице, проблем у неё больше. Но в последних матчах как раз лондонский клуб смотрится увереннее в сравнении с соперником. Команда показала характер в игре с «Ман Сити», не уступив главному фавориту АПЛ (4:4). А в последнем туре команда Почеттино переиграла «Брайтон» (3:2). Важная победа над соперником примерно той же весовой категории: три очка в таблице и хороший заряд уверенности. Надо сказать, что «Челси» в этом сезоне вообще играет сильнее против лидеров, нежели с середняками и аутсайдерами.

Последний матч между этими командами завершился разгромом «Челси» в мае. «МЮ» победил 4:1. Но прямо сейчас манкунианцы не выглядят фаворитами. А вот «Челси» как раз здорово выглядит в матчах с топ-командами. Так что рискнём поставить на команду Маурисио Почеттино. Сделать ставку на такой исход можно за 2.45 по линии Winline.

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Ставка: победа «Челси» за 2.45.