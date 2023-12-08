«Спартак» — «Крылья Советов»: без Абаскаля красно-белым лучше?

9 декабря состоится матч 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов». Начало – в 14:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.95. В случае если победит самарский клуб, сыграет коэффициент 3.70. На ничью можно сделать ставку за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 9 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Крылья Советов» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» (09.12.2023)

Московский «Спартак» перед последним туром первой части чемпионата расположился на седьмой позиции, грустной для всех болельщиков красно-белых. Впрочем, до четвёртой строчки всего два очка, а до призовой тройки — четыре. А вот от лидера отрыв уже серьёзный — сразу восемь очков. Конечно, в РПЛ теряют очки все, но проблема в том, что и сам «Спартак» стабильностью похвастаться не может. Вот и в последнем туре спартаковцы прервали безвыигрышную серию «Ахмата». Но в первую очередь эта игра запомнилась удалением Гильермо Абаскаля за толчок Бернарда Бериши. Испанец принёс извинения, но от дисквалификации это его не спасло: два матча придётся пропустить.

Что до самарцев, то они спокойно и уверенно победили главного аутсайдера чемпионата — «Сочи» (2:0). Спад удалось преодолеть, да и спадом это назвать сложно: проигрывали подопечные Игоря Осинькина лидерам — «Краснодару» и «Зениту». Прямо сейчас «Крылья» идут четвёртыми. Но проиграй «Спартаку» — и команда окажется уже ниже красно-белых.

Интересно, что самарцы выиграли три последних матча у красно-белых, а самую последнюю игру — и вовсе со счётом 4:0. Но важно отметить, что все эти матчи прошли в Самаре, а вот в Москве последние три встречи остались за спартаковцами. Так что обольщаться поклонникам «Крыльев» не стоит.

Конечно, «Спартак» максимально удобен самарцам по игровому стилю: красно-белые стараются играть в доминирующий футбол, постоянно допуская огрехи в обороне. А вот самарцы как раз любят играть на пространстве, наказывая соперников. Но самарцам в предстоящем матче предстоит играть без ключевого игрока центра поля — опорника Фернандо Костанцы. Это большая потеря для команды Осинькина.

Сложно давать прогноз на эту встречу, но «Спартак» выиграл все последние матчи у «Крыльев» в Москве. Да и кадровый ресурс у красно-белых всё-таки лучше. Ну и закрыть первую часть сезона победой будет очень важно. Дисквалификация Абаскаля — вопрос спорный. Сыграет она в плюс или в минус — сказать сложно. А самарцы всё же львиную долю своих очков набирают дома. Рискнём и поставим на победу хозяев. Сделать ставку на такой исход можно за 1.95 по линии Winline.

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Ставка: победа «Спартака» за 1.95.

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