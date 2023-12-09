Экспресс на РПЛ с коэффициентом 5.22: «Ростов» без Карпина, а «Спартак» — без Абаскаля

В чемпионате России совсем скоро наступят зимние каникулы. Командам осталось завершить 18-й тур. На 9 декабря запланированы три встречи. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.22 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов»

Анализируя последние матчи соперников, видно, что «Спартак» проиграл две встречи подряд, что, несомненно, повлияло на моральное состояние команды. Победа в игре с «Балтикой» и ничья с «Локомотивом» до этого дают надежду на восстановление формы, но необходимо учитывать, что красно-белые достаточно нестабильны.

«Крылья Советов», напротив, показывают в последних матчах более уверенные результаты, в том числе победили «Сочи» на выезде и сыграли вничью с «Локомотивом» дома. Это говорит о хорошем настрое и готовности самарской команды к серьёзной борьбе. История последних встреч указывает в пользу «Крыльев Советов», которые одержали три победы в последних трёх матчах со «Спартаком».

Учитывая текущую форму команд и их последние результаты, можно предположить, что «Крылья Советов» будут иметь шансы на очки даже на чужом поле. Мы считаем, что встреча получится результативной. Должны забивать обе команды, так как имеют неплохую атаку. Тем более Абаскаля не будет на бровке, а значит, остаётся загадкой, как красно-белые поведут себя. Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимают за 1.68.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов»

«Ахмат», несмотря на победу над «Спартаком», до этого потерпел поражения в других встречах, в том числе от «Балтики» с разгромным счётом 1:4. «Ростов», в свою очередь, уступил ЦСКА и «Спартаку», но сумел обыграть «Пари Нижний Новгород» и удержать ничью в двух других матчах.

Изучая предыдущие встречи команд, можно заметить преимущество «Ростова»: в последних пяти играх ростовчане одержали четыре победы над «Ахматом», сами грозненцы смогли обыграть соперника лишь раз. С учётом текущей формы команд и их последних результатов, ожидается, что матч будет напряжённым и с борьбой до последних минут. «Ахмат» будет стремиться воспользоваться преимуществом домашнего поля, чтобы взять реванш за прошлые поражения и уйти на зимний перерыв в хорошем настроении, но «Ростов» покажет упорство в желание сохранить своё преимущество в личных встречах. Да и на 0:2 от ЦСКА нужно реагировать.

Возможно, предстоящая игра в Грозном завершится ничьей, но, с учётом небольшого преимущества хозяев и поддержки трибун, есть основания предположить, что «Ахмат» сможет одержать победу со счётом 2:1. Особенно если он сосредоточится на укреплении обороны и эффективности атак, исправив ошибки предыдущих игр. В общем, «Ахмат» будет на кураже после победы над «Спартаком», а «Ростов» отправится на зимний перерыв думать. Ставки на победу грозненцев с форой (0) принимают за 1.77.

Прогноз на матч «Зенит» — «Пари НН»

«Зенит», несмотря на недавние неудачи в играх с «Локомотивом» и «Динамо», остаётся одной из самых сильных команд РПЛ. Победа в матче с «Сочи» с разгромным счётом 3:0 показывает, что петербуржцы умеют демонстрировать результативный футбол и могут доминировать на поле. Особенно на своём. Хотя поражения и ничейный результат с «Краснодаром» говорят о некоторой нестабильности команды Сергея Семака.

«Пари Нижний Новгород» же, несмотря на недавнюю победу в игре с «Уралом», испытывает трудности в атакующих действиях, что подтверждается нулевыми ничьими и небольшим количеством забитых мячей в последних встречах. Поражения во встречах с «Ростовом», ЦСКА и «Динамо» свидетельствуют о проблемах в защите, что может стать критическим фактором в игре с атакующим «Зенитом». Особенно на выезде.

История последних очных встреч говорит в пользу «Зенита», который выиграл большинство из них. Учитывая текущую форму команд и их последние результаты, можно предположить, что «Зенит» в этот раз также будет доминировать. Следует ожидать, что сине-бело-голубые забьют как минимум несколько голов, основываясь на своём атакующем стиле и проблемах в защите у «Пари НН». Наш прогноз заключается в том, что «Зенит» добьётся победы с комфортным преимуществом. Предлагаем ставку на победу подопечных Семака с форой (-1.5) за 1.75.

Экспресс на матчи 9 декабря

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в игре «Спартак» — «Крылья Советов» за 1.68.

Ставка 2: победа «Ахмата» с форой (0) в матче с «Ростовом» за 1.77.

Ставка 3: победа «Зенита» с форой (-1.5) во встрече с «Пари НН» за 1.75.

Общий коэффициент: 1.68 Х 1.77 Х 1.75 = 5.20.