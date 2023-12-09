«Рома» — «Фиорентина». Моуринью выведет Лукаку из зоны комфорта

Пока тренер не сделает этого со всей командой, он продолжит считать уровень «волков» средним.

10 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Фиорентина». Начало игры — в 22:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 2.13. Шансы «фиолетовых» оценили в 3.85. Ставки на ничью принимаются за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рома» — «Фиорентина» 10 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Рома» — «Фиорентина» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура Серии А «Рома» — «Фиорентина» (10.12.2023)

10 декабря продолжится 15-й тур Серии А. В одном из матчей «Рома» на стадионе «Олимпико» будет принимать «Фиорентину». Начало встречи запланировано на 22:45 мск.

Римляне занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 24 очка. После 14 встреч текущего сезона «волки» одержали семь побед и четыре раза играли вничью. Всего они забили 27 голов, пропустив 16. От первой строчки команду отделяют 11 очков.

Лучше всего «Рома» выступает на своём поле, одержав пять побед в семи матчах. За это время она забила 18 голов – лучший показатель результативности на домашнем стадионе. Общая беспроигрышная домашняя серия римлян насчитывает семь встреч. За это время они выиграли у «Эмполи» (7:0), «Фрозиноне» (2:0), «Монцы» (1:0), «Лечче» (2:1) и «Удинезе» (3:1) в Серии А, а у «Серветта» (4:0) и «Славии» (2:0) – в Лиге Европы.

Стоит отметить, что в этих семи матчах дома «волки» суммарно пропустили всего лишь два мяча, а забили – 21. В последней встрече подопечные Моуринью победили «Сассуоло» со счётом 2:1. Недавно главный тренер «Ромы» рассказал, что просит своих подопечных покинуть зону комфорта, если они хотят достичь большего. Однако наставник подчеркнул, что пока у римлян недостаточно потенциала для борьбы за скудетто с «Ювентусом» и «Интером».

От Лукаку хотелось бы видеть больше голов, но пока он забил шесть мячей в Серии А. Пауло Дибала записал на свой счёт четыре гола и пять результативных передач. Оба футболиста находятся в хорошей форме и будут готовы помочь своей команде.

«Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Она опережает «Болонью» с седьмой строчки всего лишь на одно очко, а отстаёт от лидера на 12 очков. В текущем сезоне «фиолетовые» выиграли 7 из 14 встреч, потерпев пять поражений. Они забили 23 мяча, пропустив 17.

В последних семи матчах «лилии» одержали три победы – в играх с «Наполи» (3:1), «Болоньей» (2:1) и «Салернитаной» (3:0). Проиграла «Фиорентина» «Эмполи» (0:2), «Лацио» (0:1), «Ювентусу» (0:1) и «Милану» (0:1). На этом отрезке «фиолетовым» попадались в основном сильные соперники, поэтому они будут готовы ко встрече с римлянами.

Успешно «лилии» проходят групповой этап Лиги конференций, не проиграв ни одной из пяти встреч. Они сыграли вничью с «Генком» и «Ференцварошем» с одинаковым счётом 2:2, а победили «Чукарички» (6:0 и 1:0), а также «Генк» (2:1).

Отлично выступают Бонавентура и Гонсалес. Они входят в пятёрку лучших бомбардиров Серии А в этом сезоне, забив по шесть мячей. Правда, Николас получил травму, из-за которой пропустил кубковый матч с «Пармой» (3:2). Джакомо тоже не принимал участия в той встрече, получив заслуженный отдых.

«Рома» не проигрывает на домашнем стадионе «Фиорентине» пять последних матчей, одержав победу в четырёх встречах. В каждой из игр римляне забивали не меньше двух мячей. Очень трудно отобрать очки у «волков», когда они выступают на своём поле. «Фиолетовым» придётся потратить много усилий для выполнения этой цели. Возможно, придётся включиться в атаке на полную мощность. Мы предлагаем ставку на индивидуальный тотал «Ромы» больше 1.5 мяча за 2.30.

Прогноз и ставки на матч «Рома» — «Фиорентина» 10 декабря 2023 года

Римляне дома выиграли семь последних матчей во всех турнирах, забивая в шести из них не меньше двух голов. Плюс «Рома» побеждала в четырёх очных встречах на своём поле, пробивая индивидуальный тотал больше 1.5 мяча. «Фиорентина» не может чувствовать себя комфортно, но прилагает все усилия для набора очков. Возможно, «лилии» навяжут борьбу и даже увезут ничью из Рима, но подопечные Моуринью смогут забить больше 1.5 мяча, что подтверждает даже статистика.

Ставка: индивидуальный тотал «Ромы» больше 1.5 мяча за 2.30.