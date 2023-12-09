«Барселона» — «Жирона». Украинцы устроят Хави взбучку

10 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Жирона». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.52. Шансы бело-красных оценили в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Жирона» 10 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Барселона» — «Жирона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура Примеры «Барселона» — «Жирона» (10.12.2023)

Очень интересный матч состоится 10 декабря в 16-м туре чемпионата Испании. «Барселона» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» будет играть с «Жироной». Начало встречи запланировано на 23:00 мск. Каталонское дерби давно не было настолько интересным!

«Барса» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 34 очка. Команда отстаёт от «Жироны» и «Реала» ровно на четыре очка. Поэтому встреча между клубами носит принципиальный характер и повлияет на борьбу за чемпионство. Подопечные Хави выиграли 10 из 15 встреч, потерпев всего одно поражение.

Уступили сине-гранатовые «Реалу» со счётом 1:2. Вничью они сыграли с «Райо Вальекано» (1:1), «Мальоркой» (2:2), «Хетафе» (0:0) и «Гранадой» (2:2). Все остальные матчи в Ла Лиге «Барселона» выиграла. Команда не знает поражений в четырёх последних встречах первенства. На этом отрезке, кроме ничейного результата в игре с «пчёлами», подопечные Хави победили «Реал Сосьедад» (1:0), «Алавес» (2:1) и «Атлетико» (1:0).

В Лиге чемпионов «Барса» уже гарантировала себе путёвку в плей-офф, заняв первое место после пяти туров. Сине-гранатовые выиграли четыре встречи, уступив в одной. Немного сбавила атака клуба. В девяти последних матчах с участием подопечных Хави не забивалось более трёх мячей. Опытный лидер «Барселоны» Роберт Левандовски в этом сезоне записал на свой счёт восемь голов и четыре результативные передачи в 17 играх во всех турнирах.

Примечательно, что гол в последней встрече с «Атлетико» забил Жоау Феликс. Таким образом, он в очередной раз доказал, что предан сине-гранатовым, несмотря на то что его контракт по-прежнему принадлежит «матрасникам». Возможно, это добавит ему желания работать и прогрессировать, добиваясь лучших результатов.

Недавно появились слухи о возможном назначении тренера «Жироны» Мичела в «Барселону». Специалист опроверг эту информацию. Он сказал, что сейчас находится на своём месте и думает только о ближайших матчах своего клуба. Наставник также добавил, что его голова никогда не думает о будущем.

«Жирона» совершила большой скачок и занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая «Реалу» лишь по дополнительным показателям. Единственное поражение в этом розыгрыше бело-красные потерпели во встрече с «Реалом» (0:3). Также было две ничьих – в играх с «Атлетиком» (1:1) и «Реалом Сосьедад» (1:1).

«Жиронцы» просто превосходно выступают на везде. Они выиграли шесть последних гостевых матчей в Ла Лиге. Причём в пяти из них клуб забивал не меньше двух мячей. Подопечные Мичела влюбляют в себя не только высоким положением в таблице, но и результативностью. Бело-красные забили больше всех в Ла Лиге – 34 мяча. Даже у мадридцев меньше на один гол. При этом пропустила «Жирона» 18 мячей.

Беспроигрышная серия бело-красных длится на протяжении девяти матчей во всех турнирах, восемь из которых они выиграли. Шесть из них завершились тоталом больше 2.5 мяча. Самое интересное, что ведущими футболистами в составе «Жироны» являются до этого ничем не приметные украинцы.

Довбик является лучшим бомбардиром клуба. Он забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Цыганков записал на свой счёт три гола и два ассиста. Даже 37-летний Кристиан Стуани приносит пользу команде, забив пять голов и сделав один ассист. Мичел недавно рассказал о планах клуба. По словам главного тренера, «Жирона» может провести исторический сезон. И он прав, пока всё ведёт к этому.

Последние две очные встречи и так были непростыми для «Барселоны». В одной она победила с минимальным преимуществом в счёте 1:0, а в другом сыграла вничью с «Жироной» — 0:0. В этом сезоне бело-красные абсолютно не похожи на себя прежних. Мы считаем, что у подопечных Мичела хватит мотивации и сил, чтобы отнять очки у сине-гранатовых. Предлагаем поставить на то, что «Жирона» не проиграет, за 2.55.

Прогноз и ставки на матч «Барселона» — «Жирона» 10 декабря 2023 года

«Барселона» не выглядит стабильной командой. Она стала гораздо реже радовать результативностью, побеждает с перерывами, а Левандовски уже не показывает тот футбол, которого от него ожидали. Возраст даёт о себе знать. В свою очередь, в «Жироне» забивают все, кому не лень. Очень атакующая и разносторонняя команда, которая не боится пропускать, потому что полагается на своё мощное нападение. Плюс в гостях жиронцы выиграли восемь последних встреч. Наша ставка будет на то, что подопечные Мичела не проиграют.

Ставка: «Жирона» не проиграет за 2.55.