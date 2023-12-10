Экспресс на РПЛ с коэффициентом 9.08: Рахимов в безопасности, Ивич чувствует давление

«Рубин» уйдёт на каникулы в хорошем настроении, а вот «Краснодару» нужна победа в игре с ЦСКА, чтобы вернуть первое место.

10 декабря завершается 18-й тур РПЛ и команды уходят на зимние каникулы. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.08 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Сочи» — «Оренбург»

Несмотря на серию поражений и одну ничью в последних пяти матчах, «Сочи» обладает преимуществом домашнего поля, которое не стоит недооценивать. Однако на основе текущей формы команд и их последних встреч можно предположить, что «Оренбург» имеет больше шансов на победу.

С учётом статистики выступлений «Сочи» на домашнем поле и мотивации исправить недавние неудачи, ожидается, что сочинцы смогут переломить ход игры в свою пользу и сыграть на равных с «Оренбургом». Несмотря на то что гости показывают более сильные результаты в последнее время, в футболе всегда есть место сюрпризам, особенно когда дело касается домашних матчей.

Принимая во внимание все факторы, мы делаем ставку на победу «Сочи» с форой (0) за 1.63. Такой исход позволит сочинцам сохранить лицо на домашнем стадионе перед уходом на перерыв и одновременно отразит текущую борьбу «Оренбурга» за безопасные позиции в турнирной таблице РПЛ. Ожидаются упорная борьба с обеих сторон и равная игра, в которой каждая из команд будет стремиться доказать своё превосходство.

Прогноз на матч «Балтика» — «Рубин»

В преддверии очередного тура Российской Премьер-Лиги внимание привлекает встреча между «Балтикой» и «Рубином». Анализируя последние игры обеих команд, можно отметить, что казанцы показывают более стабильные результаты, одержав три победы в последних пяти матчах, в то время как калининградцы не смогли выиграть ни разу на том же отрезке, имея в активе три ничьих и два поражения.

С учётом текущей формы команд, а также исходов их последних встреч, преимущество будет на стороне «Рубина». Предыдущие матчи показывают, что «рубиновые» способны побеждать «Балтику», как это было в двух последних очных встречах, в которых казанцы выиграли со счётом 1:0. Подопечные Рахимова демонстрируют неплохую игру на выезде.

Принимая во внимание все аспекты, наш прогноз — победа «Рубина» за 2.90. Гости обладают достаточным потенциалом, чтобы забить пару мячей, а хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, могут испытывать трудности в обороне из-за нестабильности в последних матчах. Скорее всего, встреча получится напряжённой, с обоюдными атаками, но «Рубин», используя свой опыт и лучшую форму, сможет закрепить успех.

Прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА

«Краснодар» показывает переменчивую игру, однако домашние победы в матчах с «Оренбургом» и «Крыльями Советов», а также ничья с «Зенитом» и победа в игре со «Спартаком» на выезде свидетельствуют о том, что команда Владимира Ивича способна бороться с сильными соперниками.

ЦСКА, в свою очередь, после победы во встрече с «Ростовом» и «Пари НН» в РПЛ и ничьей с подопечными Карпина в Кубке России показал, что находится в хорошем состоянии. Всё это, несмотря на проигрыш в матче с «Динамо» и упущенную победу над «Факелом».

История личных встреч говорит о некотором превосходстве ЦСКА, однако последние игры были достаточно равными. Учитывая все факторы, можно предположить, что матч будет напряжённым и с минимальным количеством голов. Вероятно, команды сыграют в осторожный футбол, стремясь не допустить ошибок. Предлагаем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.92.

Экспресс на матчи 10 декабря

Ставка 1: победа «Сочи» с форой (0) в матче с «Оренбургом» за 1.63.

Ставка 2: победа «Рубина» в игре с «Балтикой» за 2.90.

Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Краснодар» — ЦСКА за 1.92.

Общий коэффициент: 1.63 Х 2.90 Х 1.92 = 9.08.