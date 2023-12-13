«ПСЖ» нужно побеждать дортмундцев, а «Милану» — набирать очки в игре с «Ньюкаслом». Кто из них в итоге выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 12.87: у Жиру и Мбаппе одна путёвка на двоих

Сегодня, 13 декабря, пройдут заключительные матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. После них определятся все участники плей-офф. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.87 на встречи, которые состоятся сегодня.

Прогноз на матч «Антверпен» — «Барселона»

«Антверпен», несмотря на поражение от каталонцев в очной встрече, показал хорошие результаты в следующих матчах, выйдя победителем в большинстве из них. Бельгийская команда демонстрирует сильную игру в атаке, добыв ряд побед, что свидетельствует о высоком потенциале нападающих. Однако в Лиге чемпионов с очками всё плохо.

Плюс не стоит забывать об уровне соперника. «Барселона» испытывала некоторые трудности в последних матчах, однако она обладает огромным опытом и классом в еврокубках. К тому же в составе каталонского клуба есть игроки мирового класса, способные в одиночку решить исход матча. Да и после поражения от «Жироны» в важнейшем матче Ли Лиги со счётом 2:4 надо реабилитироваться.

С учётом вышеизложенного наш прогноз заключается в следующем: матч обещает быть захватывающим, с преимуществом у «Барселоны». Возможно, «Антверпен» сможет забить гол, но конечная победа наверняка достанется сине-гранатовым. Эта игра станет настоящим испытанием для обеих команд, но покажет, насколько велика разница в классе между ними. На победу каталонцев дают 1.57.

Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ»

«Боруссия» выглядит немного неустойчиво, уступив в двух из пяти последних встреч во всех турнирах, но при этом продемонстрировала впечатляющую игру дома в очных матчах с «РБ Лейпциг» и «Боруссией» М. С другой стороны, «ПСЖ» выглядит более убедительно — особенно в своих последних пяти матчах, в которых он показал хорошую форму, выиграв четыре раза при одной ничьей.

Важным моментом является и предыдущая встреча команд в сентябре этого года, в которой парижане одержали победу со счётом 2:0. Это может дать французскому клубу психологическое преимущество, однако «Боруссия» теперь будет играть дома, и поддержка болельщиков может оказаться решающим фактором. Кроме того, дортмундцы неспроста возглавляют группу F, гарантировав себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вероятно, мы увидим атакующий футбол от обеих команд, и матч может оказаться весьма результативным. Принимая во внимание текущую форму, историю встреч между клубами и фактор домашнего стадиона, мы предполагаем, что матч завершится голами с обеих сторон.

Обе команды обладают высококлассными игроками, способными изменить исход матча в любой момент, но преимущества и недостатки могут уравновесить друг друга на протяжении этой встречи. Однако парижанам нужна эта победа, они не должны проигрывать. На то, что «ПСЖ» не проиграет и обе забьют, можно поставить за 2.05.

Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Милан»

«Ньюкасл» несколько разочаровал в последних играх, уступив с крупным счётом «Тоттенхэму» и «Эвертону», однако до того сумел победить «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а также сыграть вничью с «ПСЖ», что свидетельствует о потенциале команды играть на равных с сильнейшими клубами. «Милан», в свою очередь, демонстрирует нестабильность, потерпев поражение от «Аталанты», но одержав победу над «Фрозиноне».

В предыдущей встрече этих соперников была зафиксирована ничья. Это говорит о том, что их силы могут быть равны. Исходя из статистики и текущего состояния клубов можно предположить, что матч будет напряжённым и непредсказуемым. «Ньюкасл», играя на своём поле, будет стремиться взять реванш за последние неудачи, тогда как «Милан» попытается увезти из Англии победу, чтобы улучшить свои позиции в Лиге чемпионов и зацепиться хотя бы за Лигу Европы. Пока что у обоих клубов равное количество очков, но англичане выше из-за лучшей разницы мячей.

Тем не менее не следует недооценивать силу и опыт «Милана». Принимая во внимание все факторы и потенциальные схемы игры обеих команд, мы бы предположили, что матч завершится вничью. Обе команды проявят стремление к победе, но в конечном итоге разделят очки, что будет отражать их близкий уровень. «Ньюкасл», вероятно, будет активно атаковать, используя поддержку домашних болельщиков. Всё-таки в нынешнем сезоне домашний стадион для подопечных Эдди Хау действительно является серьёзным плюсом. В то время как «Милан», опираясь на опыт и тактическую дисциплину, постарается контролировать игру и использовать свои шансы в контратаках. На ничью дают 4.00.

Экспресс на 13 декабря

Ставка 1: победа «Барселоны» в матче с «Антверпеном» за 1.57.

Ставка 2: «ПСЖ» не проиграет «Боруссии» Д и обе забьют за 2.05.

Ставка 3: ничья в матче «Ньюкасл» — «Милан» за 4.00.

Общий коэффициент: 1.57 Х 2.05 Х 4.00 = 12.87.