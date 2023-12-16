Экспресс на UFC 296 с коэффициентом 7.35: падение Тони Фергюсона, взлёт Шавката Рахмонова

В ночь на 17 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 296, в котором нас ожидает много ярких событий. Тони Фергюсон подготовился к схватке с Пимблеттом, а Шавкат Рахмонов проверит на прочность 40-летнего Томпсона. В соглавном поединке вечера за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе будут драться Александр Пантожа и Брэндон Ройвал. А в главном бою встретятся Леон Эдвардс и Колби Ковингтон. Они разыграют пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. В этой схватке может определиться следующий соперник Ислама Махачева. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.35 на бои UFC 296.

Прогноз на бой Тони Фергюсон — Пэдди Пимблетт

Тони Фергюсон переживает серьёзный спад на данном этапе своей карьеры. Он проиграл уже шесть боёв подряд начиная с мая 2020 года, причём последнее поражение произошло в поединке с Бобби Грином. Однако не стоит забывать, что Эль Кукуй дрался со многими элитными бойцами. Если в этом поединке вернётся хоть капля прежнего Тони, то он, несомненно, окажет Пимблетту гораздо более серьёзное сопротивление, чем может показаться на первый взгляд.

Пэдди Пимблетт — восходящая звезда UFC. Плохиш выиграл все последние шесть боёв, причём четыре из них в первом раунде. Хотя его последняя победа над Джаредом Гордоном была весьма сомнительной, он всё ещё непобедим в UFC. Если он выиграет у Фергюсона, то сделает большую заявку на будущее.

Это должен быть интересный поединок между двумя легковесами. У Фергюсона неудачные последние шесть боёв, после того как его карьера пошла под откос после поражения Джастину Гэтжи в поединке за временный титул чемпиона в лёгком весе. Тем временем Пимблетт ещё не сталкивался с представителями высшего эшелона UFC.

В начале боя Фергюсон должен доставить Пимблетту некоторые проблемы, но к концу поединка Пэдди должен взять верх, так как Фергюсон ослабнет, как это было в его последних двух боях. В конце концов, в первом раунде будет довольно плотная борьба, пока Плохиш не начнёт оказывать давление в середине встречи и в итоге не повалит Фергюсона на канвас, чтобы провести приём. Предлагаем поставить на победу Пимблетта досрочно за 2.12.

Прогноз на бой Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон

Этот поединок будет очень интересным благодаря разным стилям, и оба спортсмена должны быть очень мотивированы, зная, что на кону возможный титульный бой. Шавкат Рахмонов — лучший грэпплер, и это видно по последним его встречам. Если он сможет повалить Томпсона на землю, то мы увидим, как казахстанец будет приближаться к досрочному завершению поединка.

Однако Стивен борется как опытный ветеран, а Рахмонов — не тот боец, с которым ему не доводилось встречаться. За свою карьеру 40-летний американец многих повидал. Мы ожидаем, что Томпсон сделает этот бой более близким, чем кажется, поскольку его ударная техника полностью отлажена на данном этапе карьеры.

Тем не менее мы отдаём предпочтение Шавкату Рахмонову, который находится на пике формы. Он показал, что способен побеждать лучших, и, хотя у Стивена Томпсона ещё есть шансы побороться за пояс, в этом бою Рахмонов должен быть на высоте. Правда, не будем торопить события и возьмём ставку на тотал больше 2.5 раунда за 2.10. Всё-таки поединок таких бойцов не может закончиться досрочно.

Прогноз на бой Леон Эдвардс — Колби Ковингтон

Это будет один из лучших боёв в карде с точки зрения стилистики, и мы увидим двух спортсменов, находящихся на прекрасном уровне подготовки. Борьба и кардио Колби Ковингтона будут его главной угрозой на протяжении всего поединка. Несмотря на то что его удары не отличаются мощью, он способен изматывать соперников постоянным давлением. Он будет стремиться к тому, чтобы Эдвардс устал и в конце концов сдался, как, по словам Ковингтона, он уже делал в прошлом.

Однако то, что Камару Усман дважды дрался с Колби и побеждал его, является огромным преимуществом для Леона Эдвардса, который отобрал титул у Нигерийского кошмара, а затем защитил его в бою с ним. Рокки также стал намного активнее, и его бойцовские навыки полностью отлажены. По сути, он находится на пике своей формы, и ему предстоит встретиться с Ковингтоном, за плечами которого два года простоя.

Усман гораздо сильнее Ковингтона, поэтому Эдвардс должен побеждать его, используя весь свой арсенал. Если он не устанет, то сможет сохранить свой пояс и уйти чемпионом. На победу Леона дают коэффициент 1.65.

Экспресс на бои UFC 296 17 декабря 2023 года

Ставка 1: победа Пимблетта над Фергюсоном досрочно за 2.12.

Ставка 2: тотал больше 2.5 раунда в бою Рахмонов — Томпсон за 2.10.

Ставка 3: победа Эдвардса в бою с Ковингтоном за 1.65.

Общий коэффициент: 2.12 Х 2.10 Х 1.65 = 7.35.