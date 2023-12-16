«Лилль» — «ПСЖ». Мбаппе недоволен тренером, но это не помеха

17 декабря состоится матч 16-го тура Лиги 1 «Лилль» — «ПСЖ». Начало игры — в 22:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.80. Шансы «догов» оценили в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Лилль» — «ПСЖ» 17 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Лилль» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют парижане, сыграет коэффициент 1.40. Гол «догов» доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «Лилль» — «ПСЖ» (17.12.2023)

В воскресенье вечером во французской Лиге 1 состоится очень интересный матч: «Лилль» примет «ПСЖ». Эти два клуба находятся в топ-4 турнирной таблицы, поэтому три очка для них очень важны.

«Доги» начнут выходные на четвёртом месте, отставая на девять очков от парижан. Красно-синие находятся на пути к очередному чемпионству. Пока их всё устраивает.

Победа «Лилля» также откроет двери для одного из двух других клубов, входящих в первую четвёрку и желающих предпринять попытку отнять первое место у «ПСЖ».

Победная серия парижан в Лиге 1 насчитывает восемь матчей. В среду вечером команда Луиса Энрике вышла в плей-офф Лиги чемпионов благодаря ничьей во встрече с «Боруссией» Дортмунд. Теперь красно-синие могут сосредоточиться на чемпионате Франции.

Четыре очка отделяют «ПСЖ» от занимающей второе место «Ниццы». В свою очередь, «Монако», располагающийся на третьем месте, отстаёт от парижан на шесть очков.

«Лилль» не проигрывает на протяжении шести последних матчей чемпионата. В этих встречах он набрал девять очков, трижды победив.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 по количеству забитых мячей — 38. У него третья по надёжности оборона с 12 пропущенными голами.

Защита «Лилля» пропустила 11 голов в этом сезоне, что является вторым показателем в Лиге 1. А вот атакующие футболисты «догов» не вызывают восхищения, забив всего 19 голов в 15 матчах.

В последних шести очных встречах «ПСЖ» одержал победу над «Лиллем». В последних четырёх матчах между этими клубами забивалось не меньше трёх мячей. В минувшем сезоне парижане дважды побеждали «догов» — 7:1 и 4:3.

У Энрике не будет основного вратаря Джанлуиджи Доннаруммы из-за дисквалификации. В воротах «ПСЖ» снова выйдет Арнау Тенас.

Полузащитник Фабиан Руис пропустит игру из-за травмы плеча. В то же время запасной голкипер Кейлор Навас по-прежнему травмирован, что даст Тенасу шанс выйти в старте. Арнау извлекает максимум пользы из своего игрового времени, показывая отличные результаты.

Килиан Мбаппе лидирует в лиге с 15 голами в Лиге 1 и может пополнить свой бомбардирский счёт. Он был недоволен решением Луиса Энрике в последнем матче с «Боруссией» играть на удержание. Накал между тренером и футболистом нарастает. Мы предлагаем поставить на победу «ПСЖ» с коэффициентом 1.80, но не ждём много голов.

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.80.