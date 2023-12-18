Экспресс на футбол с коэффициентом 9.97: Миранчуку и Довбику будет что отпраздновать

Закончились выходные, порадовавшие большим количеством интересных событий. Но и в понедельник, 18 декабря, нашлось место интересным встречам. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.97 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Салернитана»

«Аталанта» демонстрирует нестабильные результаты в последних матчах. Однако недавняя победа над «Ракувом» и убедительная игра с «Миланом» показывают, что команда обладает высоким потенциалом. С другой стороны, «Салернитана» в последнее время не убеждает своими результатами, уступив в двух последних встречах.

Исходя из предыдущих игр между командами, «Аталанта» имеет психологическое преимущество благодаря уверенной победе со счётом 8:2 в начале года, несмотря на последнее поражение со счётом 0:1 в мае. Этот факт наряду с текущей формой команд позволяет предположить, что они будут доминировать в предстоящей встрече. Учитывая атакующий стиль игры «Аталанты» и её стремление к восстановлению после недавних неудач, ожидается, что матч будет насыщен атакующими действиями.

«Салернитана», вероятно, будет стремиться к обороне, но, учитывая недавние результаты и нестабильность в защите, у неё могут возникнуть проблемы со сдерживанием напора соперника. Таким образом, прогнозируется уверенная победа «Аталанты» с форой (-1.5) за 1.85.

Прогноз на матч «Бирмингем» — «Лестер»

«Бирмингем» показывает переменчивые результаты, одержав победу в последней игре, но также потерпев два поражения и сыграв вничью в последних четырёх встречах. «Лестер», с другой стороны, находится в хорошей форме, выиграв бóльшую часть последних матчей, включая разгромную победу со счётом 4:0 над «Плимутом».

Учитывая домашний статус «Бирмингема» и его стремление улучшить свои позиции в турнирной таблице, можно предположить, что он будет играть максимально сфокусированно и мотивированно. В то же время «Лестер» будет стремиться продолжить свою победную серию и не упустить возможность набрать очки в гостевом матче.

Таким образом, беря в расчёт текущую форму команд и предыдущие результаты, предполагается, что матч завершится в пользу «Лестера». Гости покажут уверенную игру на контратаках, а хозяева, несмотря на поддержку трибун, не смогут полностью реализовать свой потенциал во встрече с таким сильным соперником. Однако голов будет достаточно. Ставки на победу «Лестера» и тотал больше 2.5 мяча принимают за 2.45.

Прогноз на матч «Жирона» — «Алавес»

Обе команды подходят к игре с разными предысториями. «Жирона» демонстрирует впечатляющие результаты в последних матчах, одержав победы над «Барселоной» и «Ориуэлой», а также уверенно обыграв «Валенсию». В свою очередь, «Алавес» имеет более скромные достижения, потерпев поражение в игре с «Лас-Пальмас», но также сумев обыграть «Террасу» и удержать ничейный результат в игре с «Атлетиком».

По предыдущим встречам команд можно сказать, что они играют в схожем ключе, это зачастую приводило к непредсказуемым результатам. Однако сейчас на стороне «Жироны» явное преимущество в виде лучшей формы. Команда выдаёт исторический сезон.

Принимая во внимание текущее состояние команд, статистику и прошлые очные встречи, мы предполагаем, что «Жирона» подтвердит статус фаворита и одержит победу. Отличная форма атаки команды и способность забивать в ключевые моменты игры должны помочь уверенно контролировать ход матча и закрепить успех.

Тем не менее «Алавес» не стоит сбрасывать со счетов. Гости могут удивить и сыграть вничью или даже вырвать победу, если воспользуются своими шансами и сумеют остановить наиболее активных игроков «Жироны» — например, украинского форварда Артёма Довбика. Однако в данной игре мы всё же отдаём предпочтение хозяевам поля. Уж слишком они хороши сейчас, что даже претендуют на первое место в Ла Лиге. Предлагаем ставку на победу «Жироны» и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Экспресс на матчи 18 декабря

Ставка 1: победа «Аталанты» с форой (-1.5) в матче с «Салернитаной» за 1.85.

Ставка 2: победа «Лестера» в игре с «Бирмингемом» и тотал больше 2.5 мяча за 2.45.

Ставка 3: победа «Жироны» во встрече с «Алавесом» и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Общий коэффициент: 1.85 Х 2.45 Х 2.20 = 9.97.