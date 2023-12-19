Экспресс на футбол с коэффициентом 11.42: Кварацхелия и Гризманн дадут жару

Хвиче предстоит встреча с проходным «Фрозиноне» в Кубке, а «Атлетико» будет играть дома с «Хетафе».

19 декабря пройдёт немало интересных встреч в европейских чемпионатах по футболу. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.42 из матчей, которые были сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Боруссия» Д — «Майнц»

Дортмундская «Боруссия» показывает нестабильные результаты в последних матчах, имея в своём активе как ничьи, так и поражения. Особенно беспокоит неудача со «Штутгартом» — 0:2, что свидетельствует о трудностях в оборонительных действиях. Тем не менее нельзя не отметить качество игры команды в целом, оно позволяет ей оставаться в числе лучших в Бундеслиге.

С другой стороны, «Майнц» также сталкивается с трудностями, подтверждением чему служат поражения и ничьи в последних играх. Команда испытывает сложности с реализацией моментов, что и приводит к слабым результатам. Оценивая предыдущие встречи команд, видно, что явного доминирования одной из сторон нет. Хотя «Боруссия» побеждала гораздо чаще.

Принимая во внимание уровень мотивации, который будет высоким у обеих команд, так как каждое очко на счету, а также учитывая домашний статус «Боруссии», можно предположить, что именно хозяева поля имеют больше шансов на успех. Однако с учётом проблем в обороне и недостаточно уверенного завершения атак не стоит ожидать крупной победы.

В итоге, вполне вероятно, матч завершится со счётом 3:2 в пользу «Боруссии». «Майнц», скорее всего, сможет забить гол или даже два, учитывая нестабильность обороны «шмелей». Однако хозяевам поля удастся вырвать победу благодаря преимуществу родных стен и более качественному подбору игроков. Ставки на победу дортмундцев и тотал больше 3.5 мяча принимают за 2.75.

Прогноз на матч «Наполи» — «Фрозиноне»

Анализируя последние игры обеих команд, можно заметить, что «Наполи» показывает более стабильные результаты, несмотря на недавние поражения от «Ювентуса» и «Интера». В то же время «Фрозиноне» проиграл большинство своих последних матчей — за исключением ничьей с «Торино» и победы над «Дженоа». Предыдущие встречи команд также свидетельствуют о превосходстве «Наполи», который регулярно одерживал уверенные победы в очных встречах.

Учитывая всё вышеизложенное, а также фактор домашнего поля и более высокий класс игроков «Наполи», можно предположить, что именно этот клуб сможет контролировать ход матча и в итоге добьётся победы. «Фрозиноне» предстоит непростая задача по сдерживанию атаки соперника, и, скорее всего, гостям не удастся избежать поражения.

Принимая во внимание текущую форму команд, историю встреч и мнения экспертов, мы предполагаем, что матч завершится победой «Наполи» с форой (-1.5) за 2.13. Это отражает техническое превосходство неаполитанцев и их способность доминировать на поле. Особенно в играх с командами, занимающими низкие места в таблице. Особенно когда сами неаполитанцы набрали ход.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Хетафе»

Без сомнения, обе команды подходят ко встрече, имея за плечами разные серии результатов. Мадридский «Атлетико», несмотря на недавнее поражение от «Атлетика», показывает в целом стабильные результаты, успешно справившись с «Лацио» и «Альмерией» ранее. В то же время «Хетафе» удивил своей разгромной победой над «Севильей», но потерпел до этого поражение в игре с «Лас-Пальмасом».

Последние встречи этих команд между собой показывают, что борьба идёт ожесточённо, а результаты бывают непредсказуемыми. Исходя из предматчевой статистики и коэффициентов букмекеров, которые отдают предпочтение хозяевам, можно предположить, что в данной встрече «Атлетико» имеет все шансы взять верх. Однако не стоит недооценивать «Хетафе», который неоднократно демонстрировал способность к сенсациям. Тем не менее домашняя арена и более высокий класс игроков мадридцев должны сыграть решающую роль в этом противостоянии.

С учётом текущей формы команд, их мотивации и истории личных встреч наш прогноз — тотал больше 2.5 мяча за 1.95. Ожидается, что игра будет напряжённой и со множеством тактических ходов со стороны обоих тренеров, а ключевым моментом станет эффективность реализации голевых моментов. Также стоит учесть, что «Хетафе» постарается удивить своими контратаками. Хотя хозяева обладают достаточным опытом, чтобы контролировать ход матча и добиться желаемого результата. Впрочем, разгрома точно не ждём.

Экспресс на матч 19 декабря

Ставка 1: победа «Боруссии» Д в матче с «Майнцем» и тотал больше 3.5 мяча за 2.75.

Ставка 2: победа «Наполи» с форой (-1.5) в матче с «Фрозиноне» за 2.15.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в игре «Атлетико» — «Хетафе» за 1.95.

Общий коэффициент: 2.75 Х 2.15 Х 1.95 = 11.42.