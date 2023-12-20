Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер. Американец выполнит свою часть сделки

Для того чтобы мегафайт состоялся, Бронзовый бомбардировщик и Эй Джей должны победить.

23 декабря в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса. В одном из поединков встретятся два экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе – Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер. Бронзовый бомбардировщик уже вовсю думает о поединке с Энтони Джошуа.

В недавнем интервью Уайлдер признался, что единственное, что может помешать состояться его бою с Эй Джеем — это поражение одного из них в предстоящих поединках. Деонтей подчеркнул, что у саудовцев уже есть даты, время и место для проведения схватки.

Когда бой Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер

Бой между Деонтеем Уайлдером и Джозефом Паркером состоится 23 декабря 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во сколько начало боя Уайлдер — Паркер

Бой между Деонтеем Уайлдером и Джозефом Паркером начнётся не раньше 20:00 мск 23 декабря 2023 года.

По какому каналу покажут бой Уайлдер — Паркер, где смотреть прямой эфир

Информации о трансляции поединка Уайлдер — Паркер на территории России нет.

Коэффициенты букмекеров на бой Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер

Букмекеры считают фаворитом Деонтея Уайлдера. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.15. Шансы Джозефа Паркера оценили коэффициентом 5.70. Поставить на ничью можно с коэффициентом 28.0.

Прогноз на бой Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер

Деонтей не славится искусной техникой ведения боя. Его размашистые удары и неумение работать джебом неоднократно критиковали как эксперты, так и боксёры. Однако Бронзовый бомбардировщик компенсирует это потрясающей скоростью и невероятной силой удара.

Выглядит манера Деонтея странно, но в этом и заключается преимущество: соперники не знают, чего ожидать и как вести себя на ринге. Уайлдер выбрасывает огромное количество размашистых ударов, которые летят с бешеной скоростью и силой из самых разных положений. Чаще всего у соперников попросту не получается ничего ему противопоставить.

На профессиональном уровне Уайлдер провёл 46 поединков. В 43 он одержал победы, причём 42 раза выиграл нокаутом. Уступил Деонтей непобеждённому чемпиону по версии WBC — Тайсону Фьюри (дважды проиграл нокаутом). Ещё была одна ничья — тоже с Цыганским королём.

После поражений Уайлдер эффектно реабилитировался, нокаутировав в первом же раунде Роберта Хелениуса. Теперь он грезит желанием помериться силами с Энтони Джошуа. Он даже обратился к Эй Джею перед турниром с просьбой победить Отто Валлина. Бронзовый бомбардировщик заждался поединка с ним.

Джозеф Паркер является более ординарным боксёром, чем Деонтей. На профессиональном уровне он провёл 36 боёв. В 33 одержал победы, но только в 23 из них выиграл нокаутом. Уступил он Энтони Джошуа (единогласным решением), Диллиану Уайту (единогласным решением) и Джо Джойсу (нокаутом в 11-м раунде).

У Паркера нет такой скорости и подвижности, как у Уайлдера. Без сомнений, он является топовым и сильным боксёром. Однако он входит в число самых скучных бойцов. Нередко победы новозеландца получаются незрелищными. Впрочем, главное — результат.

Интересно, что тренер Уайлдера Малик Скотт в преддверии предстоящего поединка попросил рефери внимательно наблюдать за здоровьем Джозефа Паркера. Он подчеркнул, что новозеландец сейчас на второй половине своей карьеры и болезненнее переносит удары, чем молодёжь.

На что ставить?

На наш взгляд, Бронзовый бомбардировщик выглядит явным фаворитом предстоящего поединка. Он является одним из лучших нокаутёров мира. Пусть у него и странная техника, зато она регулярно приносит результат и добавляет зрелищности. Поставить на ТМ 6.5 раунда можно с коэффициентом 1.83.

Большую часть боёв, а именно 35, Деонтей выиграл в первой половине. Думается, он выполнит свою часть сделки — победит Паркера и будет дожидаться Энтони Джошуа. Хочется верить, что Эй Джей тоже не подведёт и супербой состоится.

Ставка: тотал меньше 6.5 раунда за 1.83.