Экспресс на футбол с коэффициентом 7.34: Беллингем и Довбик в ударе

Скоро будут сыграны последние матчи в этом году, но пока мы можем наслаждаться футболом. На 21 декабря запланировано немало интересных встреч. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.34 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Бетис» — «Жирона»

«Бетис» не смог одержать победу в последних трёх матчах подряд, сыграв вничью с «Реалом Сосьедад» и «Реалом» из Мадрида, а также уступив «Рейнджерс». Тем не менее нельзя игнорировать стабильность команды в игре с топ-клубами, как показывает недавняя ничья со «сливочными». С другой стороны, «Жирона» находится в великолепной форме, выиграв последние три встречи, включая впечатляющую победу в дерби с «Барселоной».

Учитывая историю очных встреч, можно отметить, что «Бетис» часто оказывался победителем в последних матчах с «Жироной». Однако текущая форма каталонцев и их способность забивать много голов могут сыграть ключевую роль. Исходя из текущего положения команд и их последних выступлений, можно ожидать, что матч будет напряжённым и конкурентным.

«Бетис» имеет преимущество домашнего поля, но «Жирона» показывает, что способна бороться и побеждать даже в гостях у самых именитых соперников. Скорее всего, обе команды будут стремиться к победе, что может привести к открытому футболу с обилием моментов у обоих ворот. Принимая во внимание все факторы, включая текущую форму, предыдущие встречи и мотивацию команд, наш прогноз будет на тотал больше 2.5 мяча за 1.70.

Прогноз на матч «Кадис» — «Реал Сосьедад»

Последние игры «Кадиса» показывают устойчивость команды, но при этом недостаток результативности. Ничьи с соперниками различного уровня и поражение команде в Кубке Испании даже не из Сегунды говорят о том, что «жёлтая подлодка» испытывает проблемы с завершением атак.

С другой стороны, «Реал Сосьедад», хоть и не показывает яркой игры в последних встречах, всё же имеет лучшую форму, особенно учитывая крупную победу в игре с «Вильярреалом». Ничьи с «Бетисом» и «Интером» также свидетельствуют о высоком уровне команды и способности держать удар с сильными соперниками.

Учитывая предыдущие встречи команд, в которых «Реал Сосьедад» часто оказывался сильнее, можно предположить, что он имеет хорошие шансы выиграть и в этот раз. Тем не менее не стоит забывать о домашней поддержке, которая часто играет решающую роль в матчах такого уровня. Принимая во внимание текущую форму, результаты последних встреч и предыдущие игры между этими командами, нашим прогнозом будет уверенная, но непростая победа «Реала Сосьедад» за 1.80.

Прогноз на матч «Алавес» — «Реал»

«Реал» Мадрид идёт с серией отличных выступлений, в последних пяти матчах одержав четыре победы и закончив одну игру вничью. Особенно впечатляют разгром «Вильярреала» со счётом 4:1 и уверенная победа над «Наполи» — 4:2. В свою очередь, «Алавес», несмотря на недавнюю победу во встрече с «Террасой», демонстрирует менее стабильные результаты, уступив дважды после этого.

Если взглянуть на очные встречи между соперниками, становится очевидным преимущество «Реала». В последних трёх играх «сливочные» одержали уверенные победы с разгромным счётом. Учитывая текущую форму команд и их предыдущие матчи, предположим, что «сливочные» смогут доминировать на поле и в этот раз, оказывая давление на оборону «Алавеса» и используя свои шансы для забитых мячей. Вероятно, хозяева попытаются действовать от обороны с надеждой на контратаки, однако справиться с мощным нападением мадридцев с Беллингемом сложно.

Прогнозируем победу мадридского «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за 2.40, что соответствует последним результатам команды в матчах на высоком уровне. «Алавесу» предстоит серьёзно потрудиться даже на своём поле, чтобы избежать крупного поражения и попытаться удержать оборону перед неослабевающим напором столь мастеровитого и превосходящего в классе соперника.

Экспресс на матчи 21 декабря

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в игре «Бетис» — «Жирона» за 1.70.

Ставка 2: победа «Реала Сосьедад» в матче с «Кадисом» за 1.80.

Ставка 3: победа «Реала» в матче с «Алавесом» и тотал больше 2.5 мяча за 2.40.

Общий коэффициент: 1.70 Х 1.80 Х 2.40 = 7.34.