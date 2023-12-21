«Коламбус» — «Вашингтон». Кирилл Марченко подражает Александру Овечкину

Молодой нападающий «Блю Джекетс» не раз говорил, что хочет играть как ветеран «Кэпиталз». Всё к тому и идёт!

22 декабря состоится матч НХЛ «Коламбус» — «Вашингтон». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Кэпиталз» можно с коэффициентом 2.20. Шансы «Блю Джекетс» оценили в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Коламбус» — «Вашингтон» 22 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Коламбус» — «Вашингтон» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.45. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 3.60.

Анализ и прогноз на матч «Коламбус» — «Вашингтон» (22.12.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 22 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

22 декабря нас ожидают 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В одном из них «Коламбус» будет принимать «Вашингтон» на «Нейшнвайд Арене». Начало встречи запланировано на 3:00 мск.

«Блю Джекетс» находятся в непростой ситуации, занимая 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды всего 27 очков и отставание от зоны плей-офф на девять очков. «Мундиры» выиграли только 11 из 33 встреч, забросив 105 шайб, а пропустив – 121. 17 поражений клуб потерпел в основное время.

«Коламбус» одержал победы в 4 из 10 последних матчей. Он обыграл «Оттаву» (4:2), «Сент-Луис» (5:2), «Торонто» (6:5 ОТ) и в минувшей встрече крупно выиграл у «Баффало» со счётом 9:4. Потерпели поражения «Блю Джекетс» в играх с «Монреалем» (2:4), «Бостоном» (1:3), «Лос-Анджелес» (3:4 ОТ), «Айлендерс» (3:7), «Флоридой» (2:5) и «Нью-Джерси» (3:6).

Есть у «мундиров» почти русское звено – второе. В нём вместе играют Проворов, Марченко, Воронков и Чинахов. В последней игре с «Баффало» (9:4) они сыграли ключевую роль. Кирилл в той встрече оформил хет-трик, а Егор и Иван отдали по две результативные передачи. Один из голов Марченко забросил из-под ноги. Он признался, что тренировал это движение на протяжении трёх недель.

Кирилл также высказался об игре в одной тройке нападения с соотечественниками. Он рассказал, что, когда не забивает или допускает ошибку, всегда уверен в помощи Воронкова и Чинахова. Он также подметил, что у хоккеистов всё больше уверенности и они хотят увеличить свою результативность. Паскаль Венсан оценил игру Марченко. Он назвал его лидером, добавив, что россиянин играет всё большую роль на скамейке.

Пока «Коламбус» наслаждается агрессивной игрой в атаке молодых хоккеистов из России, «Вашингтон» всё чаще страдает из-за упадка сил своих ветеранов. «Кэпиталз» занимают восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 36 очков. Всего «столичные» победили в 16 из 29 встреч.

Правда, забрасывают подопечные Спенсера Карбери очень мало – 73 шайбы. Это худший результат на Востоке. Но также стоит выделить достаточно надёжную игру в защите – всего 82 пропущенных гола. «Вашингтон» потерпел поражения в 5 из 10 последних матчей. Он уступил «Вегасу» (1:4), «Аризоне» (0:6), «Далласу» (4:5 Б), «Филадельфии» (3:4 Б) и «Нэшвиллу» (1:3). Победили «столичные» во встречах с «Анахаймом» (5:4), «Рейнджерс» (4:0), «Чикаго» (4:2), «Каролиной» (2:1 Б) и «Айлендерс» (3:2 ОТ).

Овечкин не может забить на протяжении 14 матчей, продлевая свою антирекордную серию. На этом отрезке он отдал всего шесть результативных передач. Александр недавно высказался об этом. По словам 38-летнего россиянина, он не знает о причинах отсутствия голов. Также он отметил, что даже сам клуб не забивает столько много, сколько мог раньше. Капитан «Кэпиталз» уверен, что у него есть шансы на заброшенную шайбу и вскоре это произойдёт.

Не остался в стороне и Спенсер Карбери. Главный тренер «столичных» считает, что, как только броски Овечкина достигнут цели, всё произойдёт по принципу нарастающего снежного кома. Также наставник оценил дебютный матч Ивана Мирошниченко. По его словам, 19-летний нападающий имеет НХЛ-овский бросок и знает, как забивать.

Не верится, что Овечкин доведёт свою антирекордную серию до 15 матчей. Тем более после минувшей встречи, в которой он сделал результативную передачу в овертайме, тренер и несколько хоккеистов на камеры выразили поддержку Александру. Но в «Коламбусе» есть свой, пусть и подрастающий, лидер из России – Марченко, оформивший хет-трик в последней игре. Мы считаем, что матч получится результативным, а Овечкин и Марченко оба забьют за коэффициент 7.00.

К тому же Кирилл неоднократно говорил, что восхищается игрой Александра и стремится следовать его примеру. Ему нравилось, что когда «Коламбус» играл с «Вашингтоном», на трибунах 23-летний россиянин видел огромное количество болельщиков в свитерах с именем капитана «столичных».

Прогноз и ставки на матч «Коламбус» — «Вашингтон» 22 декабря 2023 года

23-летний россиянин попробует доказать свою состоятельность в игре с 38-летним соотечественником-ветераном. Последние матчи «Коламбуса» получаются очень результативными. В 9 из 10 предыдущих встреч играл тотал больше 5.5 шайбы. Марченко забивал в четырёх из них. «Кэпиталз» не так удачливы в атаке, но выигрывали у «Блю Джекетс» два минувших очных матча с разницей в одну шайбу. Есть шанс на пустые ворота, в которые может забить свой гол Овечкин – ему очень нужно! Рассчитываем на обоюдоострую игру в нападении и на то, что Марченко и Овечкин оба забьют за 7.00.

Ставка: Александр Овечкин и Кирилл Марченко оба забьют за 7.00.