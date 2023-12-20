Даниэль Дюбуа — Джарелл Миллер. Нокауту быть!

23 декабря на боксёрском турнире в Эр-Рияде состоится много интересных поединков. В одном из таких встретятся Даниэль Дюбуа и Джарелл Миллер. Бойцы имеют весьма неплохие шансы затмить бои других топовых бойцов. Это два топовых нокаутёра. Удастся ли им получить бонус за поединок вечера?

Когда бой Даниэль Дюбуа — Джарелл Миллер

Бой между Даниэлем Дюбуа и Джареллом Миллером состоится 23 декабря 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во сколько начало боя Дюбуа — Миллер

Бой между Даниэлем Дюбуа и Джареллом Миллером начнётся не раньше 18:00 мск 23 декабря 2023 года.

По какому каналу покажут бой Дюбуа — Миллер, где смотреть прямой эфир

Информации о трансляции поединка Дюбуа — Миллер на территории России нет.

Коэффициенты букмекеров на бой Даниэль Дюбуа — Джарелл Миллер

Букмекеры считают фаворитом Даниэля Дюбуа. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.34. Шансы Джарелла Миллера оценили коэффициентом 3.50. Поставить на ничью можно с коэффициентом 26.0.

Прогноз на бой Даниэль Дюбуа — Джарелл Миллер

На профессиональном уровне Дюбуа провёл 21 бой. 18 он выиграл нокаутом. Уступил британец только Джо Джойсу (нокаутом в 10-м раунде) и Александру Усику (нокаутом в девятом раунде). Причём встреча с украинцем ознаменовалась скандалом.

В одном из моментов Даниэль отправил соперника в нокдаун. Однако судьи посчитали пришедшийся в пояс удар запрещённым и дали Александру Усику несколько минут на то, чтобы восстановить силы. Позднее Динамит подал апелляцию, но она была отклонена.

Бой с Джареллом Миллером — хорошая возможность для Даниэля Дюбуа реабилитироваться после обидного поражения. Динамит почти на 10 лет моложе. Скорость и выносливость станут главными козырями, за счёт которых он может одержать победу.

С другой стороны, не стоит списывать раньше времени Миллера со счетов. На профессиональном уровне он провёл 27 поединков, в 26 из которых одержал победы. Другой бой ознаменовался ничьей. Причём 22 из этих встреч Большой Малыш выиграл нокаутом.

Миллер уже давно должен был бы показать себя в мегафайте, но этому препятствовали скандальные истории и отстранения. У него был запланирован чемпионский бой с Энтони Джошуа. Однако американец провалил несколько допинг-тестов подряд, и ему было отказано в выдаче боксёрской лицензии.

Главное, чтобы по этой же причине не сорвался предстоящий бой. Опыт с Джошуа, по-видимому, ничему не научил Джарелла. Позднее, 9 июня 2020 года, он должен был выйти на ринг с соотечественником, но в его крови вновь были найдены запрещённые вещества. В результате он получил новый срок дисквалификации.

Питаем надежду, что поединок всё же состоится. В соперниках два очень мощных боксёра, обладающих невероятными нокаутирующими ударами. Думается, они покажут очень яркий и интенсивный бой, который многие запомнят надолго.

На что ставить?

Практически все бои Дюбуа и Миллер выиграли досрочно. Они отдают предпочтение силовому боксу, нацеленному на то, чтобы нокаутировать соперника. Дюбуа подходит к поединку в роли небольшого фаворита. Он моложе, быстрее и выносливее. Несмотря на возраст, у британца было больше титульных боёв, чем у американца.

Вряд ли досадное поражение в поединке с Усиком выбьет Динамита из колеи. Поставить на то, что 10-й раунд поединка между Даниэлем и Джареллом не начнётся, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

Ставка: 10-й раунд не начнётся за 1.85.