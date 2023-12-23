«Спартак» — «Куньлунь». Голдобин не рассчитывает на дебют Ковальчука

Даже если Илью не выпустят на лёд в игре с «драконами», Николай справится с задачами сам. Но если ветеран сыграет, будет только лучше.

24 декабря состоится матч КХЛ «Спартак» — «Куньлунь». Начало игры — в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.45. Шансы «драконов» оценили в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Куньлунь» 24 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Спартак» — «Куньлунь» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.80. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.15.

Анализ и прогноз на матч «Спартак» — «Куньлунь» (24.12.2023)

Продолжаем следить за регулярным сезоном КХЛ. На 24 декабря запланировано пять встреч. В одной из них «Спартак» на арене «Мегаспорт» будет принимать «Куньлунь». Начало встречи запланировано на 14:00 мск.

Красно-белые продолжают состязаться с московским «Динамо» за первое место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «гладиаторов» 60 очков, но бело-голубые не отстают. «Спартак» выиграл 28 из 43 матчей в текущем сезоне. Он является самой результативной командой в КХЛ – 158 заброшенных шайб. Но много пропускает – 119 голов.

Лучше всех подопечные Жамнова выступают на домашней арене. Они выиграли восемь последних матчей на своём льду подряд. Семь из них завершились тоталом больше 5.5 шайбы. Всего «Спартак» одержал победы в четырёх последних матчах. Он обыграл московское «Динамо» (8:7 ОТ), «Сочи» (4:3), «Торпедо» (5:2) и минское «Динамо» (4:2).

Звено Голдобина продолжает приносить огромную пользу всей команде. Сам Николай идёт на втором месте в списке лучших бомбардиров КХЛ, набрав 55 очков по системе «гол+пас». У лидирующего Ткачука всего на два очка больше. Порядин, в свою очередь, забросил 20 шайб и сделал 23 результативные передачи.

В последнем матче с минчанами Голдобин повторил клубный рекорд результативности. До него по 55 очков набирали Бранко Радивоевич и Александр Хохлачёв. В следующей игре Николай может установить собственное достижение. Команда Жамнова и так сносит всех на пути, так ещё и во встрече с «Куньлунем» к ней должен присоединиться легендарный ветеран Ковальчук.

Судя по информации большинства источников, дебют Ильи состоится в матче с «драконами». Он уже приступил к тренировкам и занимается в одном звене с Бурмистровым. Сам Жамнов решил не раскрывать эту информацию. По словам наставника, форму нужно набирать через игры.

«Куньлунь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 35 очков и отставая от зоны попадания в плей-офф всего на пять очков. Китайский клуб выиграл всего 15 из 42 встреч, а пропустил 141 шайбу. Хромает и результативность «драконов» — 98 забитых голов.

Хотя начало сезона было отличным, и на мгновение даже казалось, что в этот раз «Куньлунь» решит свои задачи. Хуже всех на Западе «драконы» выступают на выезде, проиграв 13 из 19 встреч. Они уступили в трёх последних матчах в гостях – «Авангарду» (4:6), «Локомотиву» (4:5) и «Сибири» (2:3).

Недавно подопечные Игнатьева могли похвастаться победной серией длиной в три игры. Они победили как раз «Спартак» (5:3), «Автомобилист» (5:2) и «Сочи» (5:4 ОТ). В минувшей встрече «Куньлунь» разгромно проиграл «Трактору» со счётом 2:5. Причём китайский клуб повёл и некоторое время в первом периоде лидировал, но растерял всё преимущество.

Последний очный матч между командами завершился победой «Куньлуня» со счётом 5:3. Видимо, «Спартак» допустил недооценку соперника. Красно-белые проиграли два периода, а в третьем забросили три шайбы, но времени сравнять счёт не хватило. Подопечные Жамнова должны взять реванш в своём привычном стиле. Предлагаем ставку на победу «гладиаторов» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.80.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Куньлунь» 24 декабря 2023 года

«Спартак» великолепен и не собирается отдавать первое место «Динамо». Поражение в последнем очном матче «Куньлуню» лишь ещё раз взбодрит и мотивирует красно-белых. Они играют очень результативно, победив в последних восьми встречах дома и семь из них завершив тоталом больше 5.5 шайбы. «Куньлунь» достаточно много пропускает и реже выигрывает. Кажется, на этот раз недооценку можно исключить. Поэтому наша ставка на минимум пять голов и победу «Спартака».

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.80.