«Ливерпуль» — «Арсенал»: голевая битва за лидерство в АПЛ

23 декабря состоится матч 18-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Арсенал». Начало – в 20:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 2.50. В случае если победит «Арсенал», сыграет коэффициент 2.80. На ничью можно сделать ставку за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» 23 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Арсенал» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.62 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» (23.12.2023)

«Ливерпуль» и «Арсенал» сразятся в 18-м туре АПЛ. И это будет матч за первенство в турнирной таблице. Пока «канониры» лидируют, мерсисайдцы отстают от соперника на одно очко. Между ними расположилась ещё и «Астон Вилла», но у команды Унаи Эмери на один матч больше. А вот «Манчестер Сити» после серии неудач откатился уже на пять очков. Правда, иллюзий быть не должно: «горожане» обязательно прибавят.

«Ливерпуль» в прошлом туре упустил лидерство, не сумев переиграть «Манчестер Юнайтед». 69% владения мячом, 34 удара по воротам, 12 угловых. А на выходе – 0:0. Команду Юргена Клоппа подвела реализация, да и Андре Онана наконец показал товар лицом. Всё разочарование мерсисайдцы выместили на «Вест Хэме», разгромив соперника со счётом 5:1 в Кубке лиги.

Досадная неудача не должна повлиять на «Ливерпуль». Команда не проигрывает в АПЛ уже почти три месяца: единственное поражение датировано 30 сентября. В Лиге Европы все вопросы с выходом в плей-офф были досрочно решены, так что теперь фокус команды Клоппа – на важнейший отрезок сезона АПЛ. Кстати, игра с «МЮ» стала первой в чемпионате, где «Ливерпуль» не смог забить. Атакующий потенциал команды впечатляет.

Что до «Арсенала», то команда Артеты в матче последнего тура переиграла «Брайтон» (2:0). Важный успех, ведь перед этим было достаточно неприятное поражение от «Астон Виллы» (0:1). Отметим, что «Арсенал» из Кубка лиги вылетел в 1/8 финала, так что у команды Микеля Артеты было куда больше времени на подготовку. Это может сыграть свою роль в предстоящей встрече.

«Арсенал» чуть более прагматичен в своём футболе, забивает поменьше, но и оборона выглядит надёжнее. При этом «канониры» редко уходят с поля без забитого гола. В последних двух личных встречах команды забивали много — 2:2 и 3:2. Предсказывать, чем завершится матч на этот раз, довольно сложно. «Ливерпуль» играет дома и выглядит чуть увереннее в последних встречах, но у «канониров» было на несколько дней больше на подготовку к матчу. Не будем лезть в исход и поставим на то, что обе команды забьют. Сделать ставку на такой исход можно за 1.62 по линии Winline.

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Ставка: обе забьют за 1.62.

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